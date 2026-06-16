疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮

有鐵路迷在油麻地港鐵站拍攝列車時，意外紀錄了一家四口極度危險的衝門舉動，當時列車已發出關門「嘟嘟嘟」的警報聲，有人竟仍硬拖幼童撲向車門結果被夾，幼童雖即被拉脫，但仍拖跌在地，站起身時用手摸著嘴巴，未知是否受傷，網民對於同行大人期間「一眼都望」該小童大感詫異，此外，不少網民亦懷疑該家庭為內地遊客，但始終無法證實。

月台大暴走 男子極速衝門著妻兒「快快快」

該鐵路迷在社交平台上載事發影片，短短一日已累積近二百萬人次瀏覽，樓主在帖文中感嘆：「上唔到咪等下架囉，使唔使咁呀？」事發地點為港鐵油麻地站，當時列車已經響起「嘟嘟嘟」的關門警號，正當車門緩緩關上之際，月台上一行四人包括兩男一女及一名小童突然大暴走。

從影片可見，其中一名男子一個箭步率先從狹窄的門縫中硬擠入車廂，他以普通話向尾隨者急喊：「快！快！快！」並同時伸手擋門，但他身後的同行女子、另一名男子以及年幼的小童卻未能跟上。

最令人捏一把冷汗的是這三人未能趕上時的連串舉動，眼見車門即將完全關上，同行女子依然伸手擋門，並死扯著小童向前衝，小童在半推半就下踉蹌跌撞，甚至連手部都險些伸進快將閉合的月台門縫隙中。

小童跌倒起身以手掩嘴 網民嘲：用個仔擋門？

有網民特別截圖並圈出這一幕，精警地配上一句：「識玩緊係用個仔擋門啦」，嘲諷大人竟然不顧危險，幾乎將小童當成「人肉擋門器」企圖逼使車門重開。最終車門關閉，小童被急速拖離，半跌在地，他站起身時，以手掩著嘴部，未知是否該處碰傷，但見小童整個人呆立當場；而未能上車的一男一女亦只能無奈地望著緊閉的車門，至於那位成功「衝門」的男子，則獨自在車廂中。

這段捕捉得極為精準的「衝門」影片，令不少網民好奇樓主是否早已預知事件：「點解可以咁精準影到呢條片」，樓主親自解畫，表示自己當時其實是「紀錄下舊車服務荃灣最後時光」，並且「用緊廣角影」，沒想到「唔覺意影到有人衝門，真係好危險」。

對於網民質疑「班次敢密，使唔使咁急呀？ 又危險！...唉！」樓主亦無奈回應指，其實除了一些特定日子外，夜晚等車的時間都不算長。

大人不顧安危 網民心寒：個仔仆低完全無理

這一家四口危險衝門引發網民熱烈討論，不少網民狠批成功上車男子的行為，笑指他「想抌低你老婆仔女你咪早啲講囉，使乜用埋呢啲揦鮓招」，又嘲諷這是「離開地球最後一班太空船咁款」。

至於無辜的小童，其驚險遭遇更觸動網民神經，有網民指出當時小童跌跌撞撞，「個仔pk，完全無理」，大人竟然「一眼都無望到個仔有無事」；不少人直斥家長「拖住個細仲衝門」，做法極度危險。有網民留意到小童有樣學樣的危險舉動，指「亞仔仲跟住亞媽一樣，已經關門仲自己插隻腳入門內」，不禁嘆謂「真係唔知死」。

有網民更分享曾目擊的恐怖經歷，指曾見過有小童未能成功上車，「成隻手夾住得個手指喺車卡入面個人喺月台」，雖然最終車門重開讓小童順利登車，但小童已「驚到喊」，最令人心寒的是「成家人都無理佢」，直指片中大人對小朋友漠不關心的態度絕非孤例。

疑似遊客身份惹激辯 網民：大把香港人都係咁

事件中這一家四口的身份亦成為網民焦點所在，由於影片聽到他們以普通話講話，另不少網民亦憑衣著，懷疑他們是內地遊客，不過，不少網民坦言雖然這一家人的真正身份無從稽考，但香港乘客的質素其實亦不遑多讓，直指「大把香港人都係咁喎，唔好賴」、「其實香港人都一樣」、「其實中環大把人都會咁衝上車」，網民指出在香港經常見到有人排隊打尖或強行衝門，「其實香港人咁衝都唔少，但帶著小朋友...好心慢慢嚟」。

來源：Threads＠v6b_zx4329、mtr__diary