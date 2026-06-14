驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮

「命裏無時莫強求」。有港女近日在網上發文，大呻自己剛剛得悉一個關於父親的驚人秘密：原來阿爸在她小時候炒股輸了千幾萬，令她的「富二代」美夢瞬間粉碎。帖文引發網民熱議，不少人留言「鬥慘」，大爆家族長輩超狂的敗家血淚史。詳情見下圖及下文：

驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家 港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史逐張睇↓↓↓↓

樓主：我嘅富貴生活呢？

樓主前天（12日）在社交平台 Threads 發帖，留言指：「啱啱俾我知道，我阿爸喺我細個嗰陣炒股輸咗千幾萬，點知而家連一半都冇💀，Ｏ晒嘴。我本身嘅富貴生活呢？😭 雖然而家屋企唔係冇錢，但係聽到真係會嚇親，有落差感😞」。

樓主：穿越時空返去提佢唔好炒

樓主在回應欄補充：「我X，可唔可以俾我穿越時空返去提佢唔好炒😞」，並坦言自己難以釋懷：「我到而家仲未平復到囉，嗰度唔係幾十萬、幾百萬，我都已經有少少接受唔到，黐線千幾萬💀！不能想像，如果嗰陣時冇輸到嘅話，我依家嘅生活到底係點？😞」。

她無奈地「祈求」阿爸：「我而家只求佢唔好興起炒股或者創業，普普通通做返個打工仔算啦🙏🏻」，因為她透露：「我阿媽話嗰陣佢覺得個政府唔會俾個市一直跌落去，所以佢一直唔放啲股票🤚」、「其實我咁信係因為佢上年放返剩低嗰啲股票嗰陣，又蝕咗10萬🙏🏻」。

樓主事後反思：爸爸養晒全家好勁

雖然感覺崩潰，但樓主事後也冷靜地發文補充，明白那些錢不屬於自己，輸了也與自己無關。

她解釋：「大家其實我主要係嚇親，屋企之前原來有一筆咁大嘅錢但冇晒。我都知啲錢唔係我嘅，輸咗又唔關我事，但我阿媽日日同我講屋企啲錢就嚟使晒，每個月都唔夠俾，我先咁諗。同埋邊個唔想屋企有多啲積蓄，儲定做reserve（儲備）都好，有備無患。」

她強調自己並非責怪父親，反而大讚爸爸：「但我唔係blame（責備）我阿爸，即係佢1個人養晒我哋全屋5條友，已經好勁，但反正我就係嚇親」。

網民好言安慰

面對樓主的失落，不少網民留言開解：「俾機會你白手興家！」、「唔係你嘅就唔係你嘅」、「食幾多著幾多其實整定」、「正面啲，至少唔係去澳門賭場輸」、「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」、「人有三衰六旺，月有陰晴圓缺，睇開啲」。

有人續指「其實你咁樣好過家道中落，你試過金錢嘅味道然後短時間內變到乜都無，嗰個落差難受好多」、「你爸爸真厲害，還能夠重新站起來。這血的教訓都不能打垮他，你應該為他自豪，但是以後避免重蹈覆轍」、「你大個咗搵返千萬畀佢哋囉」。

網民鬥慘：阿爺爛賭輸身家 我本應係三世祖

樓主的經歷意外地釣出大批有相似遭遇的網民，在留言區「鬥慘」，紛紛大爆長輩如何把原本富裕的家境敗光：

•「我阿爺當年行船，人哋人工只有幾十蚊，佢有幾千、一萬。如果佢唔係爛賭爛滾，用啲錢去買樓，我應該係有錢女嚟。不過啲嘢整定嘅，可能大病一場用咗成千萬去醫…」；

•「我太公當年幫駐港英軍做工程維修，1956年800蚊人工（差唔多依家80k，8萬元）。我阿爺少爺仔唔使做，走去爛賭…我老豆天崩開局，但白手興家，廿幾歲開公司做錶，我出世就係有車有樓中產家庭。但好死唔死我15歲嗰年佢想做大生意，走去借大嚿錢擴張，之後資金周轉唔到俾人追債…一路賣一路縮，然後就無然後…變咗公屋窮Ｘ。依家38歲，好多嘢係命整定。我自己又係搞生意，每日都提醒自己唔好搏，細水長流算啦…」；

• 「呢啲冇得講，原本都叫有物業揸手，我老豆喺疫情賣咗買股票沽空港股， 嗰陣時係賺咗幾千萬。之後中咗網騙，渣都冇埋，仲要申請老破（破產）。所以呢啲係注定你有就有，冇就冇，靠自己啦」；

•「我老豆老母原本喺我細個有層樓，之後我阿嫲有層樓俾佢哋住，就賣咗原本層樓。嚿錢我阿媽俾我阿嫲水咗去買唔知邊隻股票，全部輸晒，到而家仲租緊樓，好Ｘ窮冇錢交租嗰隻🚬」；

•「以前我老豆喺西貢都有間獨立屋，同大陸有層樓，最後衰賭錢都拎晒嚟賣，放到而家千萬都可能有😂。所以知道咗警惕自己唔好賭錢，同埋就當得啖笑算啦」；

•「係喎，我阿爺在70年代在上環賣海味有兩個舖位。70尾我出世冇耐死咗，俾咗遺產我老豆同大伯。之後80年佢哋玩股票一嘢冇晒。我老豆算係二世祖，嗰個年頭都去加拿大讀書，之後返嚟游手好閒。跟住有一日佢個friend（朋友）話上環有間百貨公司有條女好得，我老豆走去睇，就識咗我老母。我本來係三世祖」；

•「我家庭十幾年前喺我仲係讀緊幼稚園嗰陣曾經係中產，當年iphone 4一出媽媽好捨得去買，仲有當時我哋有部私家車，記得有一次有幼稚園旅行，我係坐屋企人車跟住部校巴尾，但由於我爸爸爛賭一切都變晒，車迫於無奈要賣」；

•「唉，好細個我老豆出軌，我媽同佢離婚。本身住私樓（被我老母賣咗），由一直有工人嘅我，就係咁樣變咗要住公屋。如果我媽冇賣到層樓，就係我揀人，邊會係人揀我」。

資料來源：Threads

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