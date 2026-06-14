「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸｜Juicy叮

港人搭小巴最怕遇上「亡命Van」和嗌「有落」。有港女早前便直擊鄰座乘客「小巴恐懼症」發作一幕，蚊滋咁細聲嗌落車，最終慘遭「飛站」處理，結局更是聞者心酸。帖文引起大批網民共鳴，紛紛圍爐「鬥慘」，有人甚至自爆曾因唔敢開口而搭到去總站。詳情見下圖及下文：

「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸逐張睇↓↓↓↓

樓主直擊：細聲到以為同我咬耳仔

樓主前天（12日）在社交平台 Threads 發帖，留言直呼對不起：「Sorry（對不起）唔敢嗌有落嘅人，我真係忍唔住笑咗出嚟，我下次一定會幫你嗌多次！！！」

樓主續指：「😔隔離位突然發咗啲氣聲，我load（讀取）咗一陣先知佢嗌緊XX有落，真係細聲到我以為佢想同我咬耳仔。。。」

樓主接著講出心酸結局：「🤡然後就飛咗站，我偷望咗佢一眼，佢超級平淡咁望住窗邊，好似習慣咗咁，好Ｘ心酸！Ｘ！」。

網民大有共鳴：要鼓起勇氣先敢嗌

這段充滿無奈的小巴奇遇在網上爆紅，有網民感同身受，直言：「每次都要鼓起勇氣先可以叫有落😔」、「想嗌有落之前，個心入面真係好多小劇場😭😭」。

有人為了避開這個「社死關口」，會採取「陪葬式」搭車法：「每次都好驚，如果有人喺前一個站落，我會跟埋一齊落，最多行遠少少🤣，怕自己想落個站冇人嗌落車」、「多數都係等人叫跟住落，但有次冇人叫落車，要喺總站行返去」。

小巴恐懼症大合集：情願搭到總站

網民越講越興起，演變成「小巴恐懼症大合集」，不少人自爆曾因為不敢開口嗌「有落」，而選擇默默坐到總站：

•「我細個嗰陣覺得自己把聲難聽，都唔係好敢嗌有落。有次無人叫，我自己又唔敢，唯有搭到總站轉番巴士返屋企😹」；

•「細個坐小巴唔夠膽嗌落車，試過搭佐敦道小巴我要喺旺角落車，平時一定有人喺旺角落，點知嗰次冇，仲要啲燈位勁順，一嘢就去咗佐敦🤣🤣」；

•「就算唔怕叫有落，但有啲時刻係真係唔想講嘢，咁就會無嗱嗱由總站行返屋企」。

尷尬往事：嗌錯「司機走蔥」

有人更憶述當年的尷尬往事：「我有次嗌咗『司機落車』」；「我後生時都唔敢叫，每次提前兩個站就心跳加速手震，好緊張咁鼓勵自己要勇敢啲，每次都心急黐咗脷筋咁 lur（螺）出嚟。有次仲叫錯咗『司機走蔥！』，後來我淨係練習一句：前面有落！」

網民自救心得：坐最前 / 舉手

為避免被飛站，網民各出奇謀分享「有落自救」心得：

•坐車頭： 「通常要搭唔熟路嘅小巴我都會坐第一排，方便問司機，當然我都會上車時先同司機講定邊度落」；

•舉手加聲音： 「細個細膽唔敢叫，叫出嚟冇聲㗎陰公。之後次次都坐司機後面🤣，叫落車順便舉埋手，舉到幾個司機都記得我🤣，到站自動停🤭」。

感謝拔刀相助「豪邁乘客」

幸好，小巴上總有一些樂於助人的「豪氣乘客」：

•「試過坐後排，我自問都算大聲，叫咗有落司機無反應...好彩有個男士勁大聲『有落呀！！！』司機先停車，仲俾司機話我細聲，個男士即刻幫我講：『人哋叫咗幾次啦！』諗返都好多謝嗰位男士🙏🏻」；

•「試過喺最後排有個老人家真係好努力叫，個司機都聽唔到。我坐喺中間都忍唔住幫佢嗌落車，雖然之後被個司機Ｘ點解我嗌落車又唔落」。

有網民一語中的總結：「搭小巴真係好講技巧。要吼住咩位嗌有落，太早怕司機唔記得，太遲又埋唔切邊俾司機Ｘ，仲要注意音量確保司機聽得到。真係好唔簡單」；有人則慶幸「依家有鐘撳，唔使嗌，超開心」。

資料來源：yuet2xd＠Threads

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