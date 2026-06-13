「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」｜Juicy叮

「呃錢黨」騙徒偽冒同事，經 WhatsApp 傳訊息借款1萬元，被醒目港女秒速識破，「教科書式」的引蛇出洞神對答在網上曝光，網民把套路學起來的同時，更爆笑地發現騙徒連「轉數快」都錯打成「轉速快」，有人笑甩下巴直指：「以為講緊芭蕉扇」。詳情見下圖及下文：

「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」逐張睇↓↓↓↓

樓主：同事WhatsApp被黑客入侵

樓主昨天（12日）在社交平台 Threads 以「詐騙死全家」為題上載相片發帖，留言指：「使唔使 block（封鎖）得咁快手⋯電話為同事 WhatsApp 被 hack（黑客入侵）」。

從上載的對話截圖可見，偽冒同事的騙徒開門見山就問：「你戶口有冇1萬港幣？可唔可以幫手過數吓，我個戶口限額滿咗，聽日俾返你」。

港女將計就計 引蛇出洞

醒目的事主一眼便識穿這是騙徒的慣用伎倆，但她並未立即「篤爆」對方，反而決定「將計就計」，假裝上當回答：「有阿」、「點俾錢」。待對方查問「轉數快（FPS）得唔得」時，樓主即要求對方提供戶口資料。

騙徒見獵心喜，隨即提供了名字和轉數快識別碼（FPS ID），並再次承諾「聽日過返俾你」。

樓主霸氣反擊：好，報咗警

見騙徒上釣，樓主此時不再玩耍，直接回覆一句：「好，報咗警」，並附上兩個雙手合十的 Emoji🙏🙏（表情符號）。

眼見事敗，「呃錢黨」騙徒「嬲到跳掣」，連隨「人格分裂」，由原本扮同事的溫文有禮，瞬間切換成滿口粗言穢語，不停辱罵樓主。

待對方罵完一輪後，樓主才淡定地回應：「你唔知香港報警好快好方便嗎」、「我報警最有經驗了」。樓主事後在回應欄也狂嘲一番，指騙徒「好搞笑，突然跳掣」。

網民錯重點：轉速快係咪新嘢嚟？

這招「教科書式」的神反擊令網民大感佩服，除大讚樓主「勁呀！👍」、「高手👍」、「做得好👍🏻」，認為「得woo（喎），呢招」之外，更有過來人分享經驗，指：「我都試過啦，還被騙子罵到炒媽拆Ｘ，我直接報警😂」。

網民把套路學起來同時，還爆笑地發現了騙徒的致命盲點——竟然將「轉數快」打成「轉速快」，紛笑問「轉速快係咪新嘢嚟🤣🤣」、「轉速快😂😂😂😂😂😂」、「轉速快，以為講緊芭蕉扇😂」、「你問佢個轉速有幾快」。

資料來源：sinamathy＠Threads

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