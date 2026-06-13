屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮

屯門有公屋戶誇張違規改動單位。有住戶竟擅自打穿友愛邨單位的露台外牆，硬塞兩大部冷氣機。針對此個案，房署向涉事住戶發出嚴厲書面警告，勒令限期內還原，否則將收樓處理；而該單位的最新後續情況亦隨之曝光。詳情見下圖及下文：

屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光逐張睇↓↓↓↓

樓主：仲打穿埋個外牆

樓主早前在社交平台 facebook 群組「屯門友愛邨突發事件關注組」上載相片發帖，留言諷刺：「原來拆咗幅外牆塞部冷氣都得㗎！仲打穿埋個外牆！Ｘ，早知我都拆做落地玻璃啦！『愛禮樓』」。

相片引起網民關注，更有街坊上載高清圖佐證。不少人擔心如此改建會構成危險：「唔係化......跌咗落街揼死人㗎！」、「咁會唔會破壞樓宇結構？」、「還原啦，叫佢...一陣個個都跟住整」。

住戶承認一年前私自改裝

就這宗違規改建事件，房署回覆《星島頭條》查詢時表示，友愛邨辦事處（辦事處）於6月3日接獲投訴，指愛禮樓有出租公屋住戶安裝冷氣機的方式涉嫌出現違規情況，並可能對公眾安全構成危險。

署方指，經確認涉事單位後，辦事處人員於6月8日到單位內視察，確認住戶違規改動露台並安裝新購置的冷氣機。有關住戶亦承認約於一年前委聘私人工程公司進行安裝，對違規情況表示歉意。

發嚴厲警告 不糾正即收樓

署方隨即於同日向該住戶發出嚴厲書面警告，要求住戶必須於指定期限前（即7天内）糾正違規事項，並配合辦事處職員入屋進行修復工程，否則署方會發出「遷出通知書」和收回單位。

署方續指，住戶翌日（6月9日）已拆除違規冷氣機，並承諾會積極配合修復工程和支付相關工程費用。署方同日已在有關位置搭建維修棚架，以安排露台的修復工程。

房署：重視公屋住戶違規改動情況

署方表示，十分重視公屋住戶違規改動／安裝冷氣機的情況，在辦理入伙手續時，職員會向承租人講解相關裝修／安裝冷氣機的申請程序，並將有關申請表格及指引派發予承租人，提醒他們若要安裝冷氣機，必須事先向署方提出申請並獲得批准後才可安裝。如發現有違規改動或安裝工程，署方會向涉事住戶發出警告，並要求其於指定的限期內作出糾正。如逾期未完成，署方會向住戶發出「遷出通知書」，終止其租約。

辦事處已於邨內各座住宅大廈張貼告示，提醒住戶切勿作任何違規改動，如要安裝冷氣機必須事先獲得批准。違規不當安裝冷氣機或會危及公眾安全，一旦發生意外而導致有人傷亡或財物毁壞，違規人士將會承擔重大法律責任。辦事處職員會繼續主動巡查各座住宅大廈，如有發現違規安裝冷氣機，會立即跟進處理。

資料來源：我都有興趣＠facebook屯門友愛邨突發事件關注組

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