保安員真係「冇嘢做」？ 高學歷後生仔入行3年驚覺中伏 實Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮

不少打工仔視「冇嘢做」的保安員為筍工，但實戰過後卻又是另一回事。有高學歷的後生仔為搵食入行3年後，驚覺中大伏，近日在網上大呻保安員「好忙好多嘢搞」。帖文一出，引出不少實Q（保安員）同行現身吐苦水，大爆超忙的血淚日常。詳情見下圖及下文：

保安員真係「冇嘢做」？ 高學歷後生仔入行3年驚覺中伏 實Q同行吐苦水大爆超忙日常逐張睇↓↓↓↓

樓主：以為冇嘢做

樓主前天（11日）在社交平台 Threads 以「職場」為題發帖，留言大呻：「未做保安之前以為保安就係冇嘢做，做咗之後先知道，原來保安都可以好忙好多嘢做」。

樓主接著講述日常工作細節：「又要登記啲外來人士，棟建築物有咩異常要即刻上報，遇上突發事件，例如警察到場要寫報告咁樣…唔係冇嘢做，都可以好忙好多嘢搞，有啲嘢真係要入行做過先知道😅」。

高學歷港男為搵食入行

樓主在另一則帖文自爆背景，道出年輕人求職的無奈：「3年前高級文憑畢業，跟住即刻考咗個保安牌，諗住放喺度傍下身咁，當時冇打算全職做保安呢行，淨係諗住做白領文職寫字樓工，但無奈搵唔到嚟做，最後為咗搵食，唯有全職投身保安呢行…然後咁就做咗3年」。

樓主更語重心長地感嘆：「而家香港地搵食艱難，有啲工唔係你想做就做到，為咗搵食，後生都要做保安…」。

網民揪出工作量大增元兇

樓主的帖文引起不少同行共鳴，紛大吐苦水。有人一語道破近年住宅保安工作量倍增的元兇：「外賣 app 未興起之前，住宅保安嘅工作量起碼少一半」。

有網民甚至見過有保安員要倒貼開工：「最癲見過要自己出咪錢（墊支）收順豐（快遞），跟住問業主拎返」。

商場通宵更血淚史

除了日常瑣事，保安員還要面對各種突發情況。有網民分享了14年前在旺角一商場做通宵更的經歷，由「踢廁所（清場）」到「鎖𨋢」都一腳踢：

「啱啱接更之後要熄扶手梯要圍封某啲區域 ，跟住要同個女工一齊去踢廁所清場，因為唔係淨係踢男廁連女廁都要踢埋所以要有個女工跟住，戲院清場之前都多嘢做，戲院最後一場散場之後大約10分鐘就要再巡下啲樓層同後樓梯，再將戲院出口嗰兩層嘅廁所再踢一次確保冇人，跟住就通知控制室戲院清場然後鎖晒啲升降機」。

不過，這位網民也補充：「戲院清場之後除咗打鐘，基本上，好清閒，冇嘢做」，並繼續爆料，指通宵更若遇到突發事件絕對不輕鬆：

「曾經有個同事做zone ic（Zone In-Charge，區域負責人）嘅時候控制室收到火警警報叫佢去檢查某間舖頭，佢就咁喺前門望過之後就報返上去話冇煙冇火，點知原來後樓梯已經濃煙密佈仲飄咗出街，後來有街外人報咗警先知出咗事，後來管業經理返到嚟篤住佢個頭係咁Ｘ」。

資料來源：siu00266＠Threads

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