老婦港鐵扶手電梯口突停步聽電話 醒目女「超人抱起」避過人疊人 著陸後婆婆霸氣反應一絕｜Juicy叮

搭扶手電梯真是一秒變生死時速。一名老婦早前在港鐵扶手電梯口突然停步接聽電話，幾乎釀成「人疊人」慘劇。尾隨的一名醒目女乘客在電光火石間，機警地化身超人，使出一招「神力抱起」，把婆婆安全移開，避過一場極可能出現的意外。而婆婆著陸後的霸氣反應更堪稱一絕，令網民大開眼界。詳情見下圖及下文：

老婦港鐵扶手電梯口突停步聽電話 醒目女「超人抱起」避過人疊人 著陸後婆婆霸氣反應一絕逐張睇↓↓↓↓

扶手梯盡頭阿婆為聽電話「定格」

樓主昨天（11日）在社交平台 Threads 以「扶手電梯」為題發帖，留言講述這「好『驚險』嘅一幕」。

樓主詳述事件經過，指當時「喺地鐵站搭緊扶手電梯，前邊有一個大約70歲以上銀髮婆婆，大概矮我兩個頭、細細粒。就喺仲有一格扶手電梯就到達地面，佢嘅響亮而又魔性電話鈴聲響咗……」。

樓主續指：「咁喺呢2秒之間，佢原本需要做兩個動作，『聽電話+行去地面』。電光火石之間，佢最後選擇只做其中一個動作——佢淨係聽電話！！！仲有1秒後，所有人包括我準備『炒車』」。

超人上身：「抱起阿婆」安全降落

為了阻止慘劇發生，事主當機立斷，生動地憶述當時的神救援：「我無意識地選擇咗好似超人咁，兩隻手喺阿婆胳肋底穿過，再一下抱起咗佢，阿婆雙腳輕微離地，我再將佢輕輕地降落返地面」。

樓主接著講出「戲肉」，笑指：「阿婆安全降落之後嘅反應，究竟係會多謝我嗎？答案：佢揭開摺疊式電話，中氣十足地講：『喂！咩事呀！』，頭也不回向前行。結局我覺得好滑稽又萬幸」。

樓主最後指出：「寫完都覺得係潮文feel（感覺），即刻分享俾朋友笑到碌地。希望所有公公婆婆出門口都要平平安安返屋企🤍」。

樓主自爆：曾弓步撐住跌倒醉漢

樓主在回應網民時，還自爆這已非她首次在扶手梯「救人」：「我試過向上長扶手電梯中段，弓步+雙手用全身力量撐住一個醉酒漢，佢係完全跌喺我身上，好好好重+臭+驚，why me？！（為何是我？！）」。

網民激讚女俠：祝你買到演唱會飛

網民都佩服樓主臨危不亂的反應，大讚「好叻」、「好勇」，更形容她為「女俠👍🏼🙏🏻」。有人給予了最高級別的祝福：「祝你以後咩演唱會飛都買到，因為你物理上真係搬咗個阿婆！」，樓主亦開心回應：「點算好鍾意呢個祝福！！！」。

有細心的網民則關心樓主本身，指「阿婆應該都重㗎喎，你有冇受傷？」、「哇，好強壯嘅臂彎，好彩夠力，唔係後面就人疊人」。對此，樓主回覆指：「你好sweet（甜）！好彩阿婆好『的骰』細細粒，我目前冇受傷」、「完全冇諗過夠唔夠力🥶」。

資料來源：sscarlett_s＠Threads

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