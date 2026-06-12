港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮

香港人出門蝦自己人？本港一名女子獨自乘搭高鐵去桂林時，慘遭旁邊的香港人一家「夾擊」滋擾。女事主在網上大吐苦水，盛怒下連數對方5宗罪：除了脫鞋、在胸前傳麵包，更有一事令她忍無可忍，直呼「短期內真係唔可以再搭高鐵」。詳情見下圖及下文：

港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜逐張睇↓↓↓↓

搭高鐵遇噩夢：點解要恰單身女人

樓主昨天（11日）在社交平台 Threads 以「高鐵日常」為題上載相片發帖，留言大呻：「作為一位香港人，你同屋企人連老人家一齊搭高鐵去桂林，我都為你哋開心，但點解你要恰一個單身女人？」。

樓主接著力數對方的5宗自私罪狀：「你哋唔可以坐埋一齊唔係我嘅錯，你除鞋都算，有咩理由你坐喺窗口位，伸隻手喺我胸前去隔離 C 位傳麵包，你哋個屎忽黐住咗？我彎低身聽電話，又喺我頭頂傳東西」。

樓主：隻左手永遠在我的面前

除了傳東西，對方的舉動亦極度滋擾：「喺度吹口哨叫你親人睇風景！支水放喺左邊，半個鐘頭飲3次水，隻左手永遠喺我前面！」

樓主續指這家人的行為令她飽受驚嚇：「最後我聽到又話食麵包，我驚到成個人彈出去，短期內真係唔可以再搭高鐵」。最終，樓主無奈且氣憤地表示：「香港人希望你返大陸都維持香港人應該有質素，好嗎？」。

網民同情怒斥人多蝦人少

這篇充滿委屈的帖文引來不少網民同情，紛紛斥責該家庭：「人多蝦人少，尤其得一個，有啲人人性如此，戥你慘」、「自私X」。

面對這種自私精，不少網民還提出反擊方法——「佢伸手我會企起身，一嚟唔會掂到，二嚟俾佢知佢嘅行為影響人」、「真係好無禮貌 係我就出聲話佢哋，我係唔會忍，愈忍只會愈過份」、「你應該即刻神婆上身咁自言自語，鬥癲」。

網民教掃碼投訴

有人甚至認為這涉及「性騷擾」，「建議報警，有座位號碼記錄可以搵到」、「高鐵係可以scan（掃描）個QR code（二維碼）然後投訴你隔籬個乘客的…」。

資料來源：rebecca.leung.7771＠Threads

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