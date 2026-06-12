六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技｜Juicy叮

六合彩攪珠結果驚現「奇景」。昨天（11日）晚上開彩的第26/063期六合彩，由於開出「生日號碼」，頭獎有多達6注中，但每注僅派1,333,330元，隨即被網民嫌少。

低處未算低，一看二獎有19.5注中，派彩僅得呢個數，網民笑指「隨時月薪都多過獎金🤣」。見到如此低企的彩金，有好心地的港男無私分享「避熱門」必殺技......詳情見下圖及下文：

六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技逐張睇↓↓↓↓

二、三獎大縮水

昨晚開彩的六合彩，攪珠結果為 3、6、9、10、28、29，及特別號碼 27。頭獎6注中，每注派1,333,330元；二獎19.5注中，每注僅派38,400元；三獎更有407注中，每注派19,200元。二獎和三獎的金額均為最低派彩保證金額（即下限獎金）。

不少網民留意到這「奇景」，有人甚至在社交平台Threads發文感嘆：「可能係史上分得最少嘅頭獎」、「頭獎每注派得嗰130萬 😂😂 係咪創紀錄新低」，並無私地分享了自己買六合彩的「必殺技」。

2001年頭獎僅派18萬

就著頭獎派彩創紀錄新低的迷思，有網民不約而同地翻出舊紀錄，推翻這個說法，直指「唔係，以每一蚊投注平均派彩去計的話，2001年01/094係最少，頭獎28注分，派$183,950，當時5蚊注，平均每1蚊派$36,790」；更有網民留言證實這段歷史：「呢個，我嗰時識其中一個（頭獎得主），真係拎得十幾萬」。

網民拆解生日號碼「惹禍」

除了頭獎，有人還指出，今期「二三獎都少得可憐😔」、「$100萬好過無，中二獎嗰啲隨時月薪都多過獎金🤣」。於是，一眾心水清的網民都在拆解獎金縮水之謎，齊把矛頭指向開出的「生日號碼」（即1至31號）：

•「生日號碼預咗一定少」；

•「每次開生日碼都多人中」；

•「開31號內嘅number（號碼）嗰期，基本上好難頭獎冇人中😂」。

有發帖的樓主更搞笑地推測：「可能有6條友都係，老母3月10號生日、老豆6月28號生日、自己9月29號生日」。

港男分享「避熱門」必殺技

為避免出現頭獎彩金被分薄的「悲劇」，其中一名港男樓主在帖文中，無私地分享了自己的「避熱門」投注策略：「從來買六合彩，點都至少有1個號碼大過31號，起碼唔使咁多人分😂」。

資料來源：hkabcloveu12、simon.cheung.908＠Threads

相關閱讀：

六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸

奇招$220買齊49個號碼 過來人曝光實測往績：第一次咁中5位數獎金

傳回歸金多寶曾應驗？！逾100網民測試六合彩「最易中買法」都市傳說 結果曝光令人意外

2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來