上門裝機15分鐘 冷氣師傅擅闖廁所匿足10分鐘 港女恐藏恐怖陰謀 網民「5大自保神招」：千萬咪做呢樣嘢｜Juicy叮

一名港女在網上自爆家居安裝冷氣時遇上的怪事，指兩名師傅上門裝機僅需15分鐘，其中一人卻突然擅闖屋內的廁所，並匿足足10分鐘。

事後樓主感到相當心寒，隨即全面搜查屋內，擔心有人在廁所內佈下恐怖陰謀。有見及此，一眾網民紛紛獻計提供「5大自保神招」，並提醒有一樣嘢千祈唔好做。詳情見下圖及下文：

上門裝機15分鐘 冷氣師傅擅闖廁所匿足10分鐘 港女恐藏恐怖陰謀 網民「5大自保神招」：千萬咪做呢樣嘢逐張睇↓↓↓↓

冷氣師傅擅闖廁所匿足10分鐘

樓主昨天（10日）在社交平台 Threads 以「家居安全」為題發帖，留言指：「琴晚搵師傅上門裝冷氣，成個過程15分鐘，兩個師傅。A全程喺度裝機，B無啦啦自己衝入廁所10+分鐘🤯」。

樓主續指：B師傅「完全冇同我哋講聲要借廁所，時間反常到離譜，如果真係咁急，開大都唔使咁耐，而且佢出嚟後冇解釋任何嘢，又冇異味」。

樓主心寒大搜查 憂遭暗裝鏡頭

面對師傅的反常舉動，樓主自爆：「驚佢趁機裝 cam（鏡頭）🙂，已經逐樣檢查晒廁所，暫時冇發現可疑鏡頭，但心入面仲係好不安。屋企人有潔癖，仲因為呢件事崩潰緊。上門維修安裝，千祈唔好俾師傅單獨留喺任何房！」

不少網民非常理解樓主的擔憂，認為讓陌生人借用家居洗手間的確會引起不安。有人強烈建議：「任何師傅上門一律唔借廁所，唔關人情味事，就係唔方便，無乜好解釋。真係需要，請佢落去屋苑會所。」

有網民也訴苦指：「我都發覺啲維修師傅好鍾意借廁所，唔借又好似無人情味，借咗心又唔舒服！」更有人分享自己的崩潰經歷：「我都試過🥴砌傢俬師傅突然間借我個廁所，Ｘ佢個街，屙到成個廁所都係屎漬，要我抹，Ｘ！！」。

網民勸放低憂慮：無連 WiFi 裝 Cam 都冇用

對於樓主的擔憂，有網民安慰：「算吧！你檢查完之後，再消毒清潔一次，就要放下擔心㗎啦😉」、「咁佢都入咗去，你都阻止唔到㗎啦！」、「無連wifi裝cam都冇用，唔使驚，除非佢有辦法再入你屋企」。

樓主其後在回應欄現身回應：「如果好快出到嚟，都覺得係人有三急。但今次成個安裝先15分鐘，佢自己一個入足10分鐘真係太耐，難免會諗多...... 屋企人有潔癖都超級緊張，我哋已經徹底消毒晒成個廁所」。

不過，也有網民指樓主可能多疑，並為工人辯護，認為「師傅好多都係老實正直㗎」。

樓主綜合網民意見 傳授「5大自保神招」

對於網民的熱烈討論，樓主最後統一回覆，強調事件的重點在於「師傅B未經同意就用廁所，仲去咗好耐，全程冇協助安裝」。

樓主更綜合了其他女網民 DM（Direct Message，私訊）分享的自保建議，整理出 5招上門維修自保 Tips（貼士）：

1. 防狼噴霧

2. 避免單獨應對： 最好屋企人數 ≥ 3個人

3. 提早收好所有 underwear（內衣褲）

4. 素顏、戴眼鏡口罩、著鬆身長袖衫長褲： 防塵 + 減低 attention（注意力）

5. 反鎖唔需要師傅做嘢嘅房（包括廁所）

樓主最後表示：「除咗5都做齊，下次會記得反鎖🙂‍↕️」。

資料來源：starrylights_hk＠Threads

相關閱讀：

DSE考生深夜困廁所 慈父「人鎖大戰」失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困

畢業生土瓜灣見工驚見奇葩廁所 3個馬桶排排坐 網民嚇壞：幼兒園式設計

尖沙咀奇葩公廁 只能開細 不能大便 網民：好好生意㗎