家鄉大地震毀屋 菲傭上工兩日閃辭 僱主慘蝕$20000當請「香港3日2夜旅行」 網民疑劈炮另有內情｜Juicy叮

菲律賓南部棉蘭老島附近周一（8日）發生強烈地震，傷亡慘重，當地數以萬計居民流離失所。啱啱遇著剛剛，本港有剛上工兩日的菲傭，以「家鄉大地震毀屋」為由決定閃辭走人，更同時表明無錢賠償一個月代通知金。

自嘆「冇工人運」的女僱主在網上大呻，苦候兩個月卻換來慘蝕兩萬元的結局，無奈表示唯有當請對方來「香港3日2夜旅行」。不過，多心的網民卻質疑，外傭極速劈炮恐怕另有內情。詳情見下圖及下文：

家鄉大地震毀屋 菲傭上工兩日閃辭 僱主慘蝕$20000當請「香港3日2夜旅行」 網民疑劈炮另有內情逐張睇↓↓↓↓

港媽嘆慘蝕兩萬：連佢個名都未記得

樓主今天（11日）在社交平台 Threads 上載相片發帖，留言指：「呢個真係一個紀錄，3日，6月8夜晚入屋，6月10辭職。正確嚟講係做咗2日，好似香港3日2夜旅行咁。然後帶佢去洗晒啲衫，飯都未煮過，2日煮埋俾佢食，連佢個名都未記得。」

樓主續指：「佢話冇錢賠一個月通知金俾我，我話唔使喇，我要佢今日即刻走算數。我明如果佢冇講大話嘅話，打風（地震）屋企有事係好慘，你話我衰又好、Ｘ街又好，你今次真係搭22個鐘頭（連等候轉機）返去菲律賓啦，喺我度做嘢都冇22個鐘．我仲Ｘ慘呀，3日都冇，唔見咗兩萬蚊仲要等足兩個月，自問冇工人運，請 part time（兼職／鐘點）算」。

對話截圖曝光：無法專心工作堅決解約

從樓主上載的 WhatsApp 對答截圖可見，閃辭的菲傭來自菲律賓達沃市（Davao，位於棉蘭老島東南部）。外傭以英文向僱主表示：「Davao is always earthquake and my house more crack not safety, I need to fix my house can I home Phill.」（達沃經常地震，我的屋子裂痕更多、不安全了，我需要回家修理）。

當僱主無奈質疑「你只是來了兩天」，該名外傭隨即表示「I'm not focus the work have serious problem」（我無法專心工作，有嚴重問題），並堅決要「break contract（解約）」。

面對外傭的「極速劈炮」，港媽雖然無奈，但也只能接受現實。由於對方表示「冇錢賠」，樓主更免去她一個月的代通知金，並自掏腰包買機票讓她回鄉。

網民食花生質疑：嫌唔啱心水搵藉口？

帖文一出即引來網民熱議，不少僱主都表示身同感受。有網民體諒地指，菲律賓當地早前確實發生大地震，認為外傭的要求可能並非「藉口」。

不過，大部分網民都認為外傭的做法極不負責任，並質疑其背後的真正動機：「其實啲工人姐姐係咪嚟到見到環境唔啱佢心水，就即刻搵個藉口辭工？」

對此，樓主親自回應，指自己的待遇絕不苛刻：「有獨立房不是工人房，廁所自己一個用，仲有乜要求？？？？？佢第一次出國，我信佢返去搞間屋，不過我都唔知有乜搞，佢老公要佢返去。」

經驗僱主分享：睇行李知有冇心長做

對於樓主輕易放人，有網民認為太順攤：「咁因為佢 break contract 無成本，你咁順攤由佢走。你試吓同佢講得兩條路，一係擺低一個月糧，一係捱一個月。可能佢走唔到，過兩日冷靜落嚟同屋企人商量完，又決定唔走呢。」

有經驗豐富的僱主則分享「揀卒」心得，指可以從外傭帶來的行李，判斷她是否有心長做：「以前有請過3個工人姐姐嘅經驗，佢哋不約而同都會拎啲好 personal（個人）嘅嘢嚟。有一個拎瞓開嘅枕頭、有一個拎公仔、有一個拎好多靚衫嚟（諗住星期日著啩）。我就咁睇就知佢哋唔係玩嘢嗰種」。

資料來源：hermysocialclub＠Threads

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