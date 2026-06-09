35度高溫地盤工曬「食清水飯」！辛酸伙食照瘋傳 親解無雪櫃照帶飯原因超催淚｜Juicy叮

本港連日極端酷熱，有從事紮鐵工程的地盤工人昨日（8日）在網上發文，分享自己在炎夏竟轉為稀有的「地盤帶飯族」的心路歷程，他上載多張真實伙食照片及背後顧家的原因，引起大批網民共鳴與熱議。

慘食「清水飯」！35度高溫地盤工曬辛酸伙食 親解無雪櫃照帶飯藏催淚原因

$50飯盒頻中伏 驚現無餸「清水拌飯」

不少網民以為地盤飯盒便宜又大件，但原來隱藏不少辛酸，樓主在「香港帶飯關注組」facebook專頁發帖大吐苦水，坦言地盤的飯盒連茶水大約$50，看似經濟實惠，但卻經常出現錯漏。

從樓主上載平日伙食的相片可見，膠飯盒內竟然真的只有滿滿的白飯，完全沒有任何餸菜，名副其實的「清水拌飯」。樓主無奈表示，因為飯盒經常出問題，他曾試過「清水拌飯三幾日」。他更在與網民的留言中大爆，曾經試過地盤飯盒一打開就發出臭味，結果又是只能連食幾日白飯。

拒要愛妻早起煮飯 轉食原型食物醫肚

近一星期天氣酷熱，樓主直言「熱到清水飯都食唔落」，雖然想自己帶飯，但他體貼地表示「唔想一早浪費太太嘅休息時間給我蒸飯餸」，於是決定自己動手。

他在帖文中上載相片，紀錄了樓主在家中的準備過程，只見鍋中正在蒸煮幾條番薯。樓主表示，他近期開始喜歡烚蛋和蒸番薯，當作早餐及午餐帶回地盤。他笑言這樣做經濟又實惠，而且非常飽肚。他強調帶飯不一定只是為了省錢，因為「所有燈油火蠟時間都係成本」，並在文末深情寫下一句標籤：「#用我雙手照顧我最愛嘅家人」，鐵漢柔情表露無遺。

網民憂地盤無雪櫃易變壞 樓主親解保鮮秘訣

帖文引發熱議，有網民好奇地盤環境惡劣，工人們又無法使用辦公室的雪櫃，在35度高溫下飯盒會否容易變壞變味，樓主親自解畫，表示自己每天早上6時起床將食物蒸熱，然後立即放入保溫盒中，由於上天台工作時食物盒會跟身存放，到中午12點拿出來吃完全沒有問題。

有熟悉食材的網民指出這是一個很好的案例，解釋其實像烚蛋、番薯這類「原型食物」，室溫擺放五、六個小時並沒有想像中那麼容易「餿」，反而那些經過精心炮製、有汁有油有獻芡的餸菜才比較容易變壞。網民大讚樓主選擇高纖高蛋白質的食物，是健康又方便的好選擇，有網民更提議可以加入南瓜、淮山、粟米等轉換口味，甚至教路「先吃蛋白質，後吃澱粉質」會更加耐飽。樓主對此亦深表認同，直指自己很怕吃公仔麵，現在早餐吃幾隻烚蛋就能飽到中午。

日飲4公升水消暑 $18.9陳皮成提神恩物

在地盤工作流汗量極大，補充水分至關重要，樓主透露自己平均每日開工要飲大約4公升水，有時甚至會自己煲四、五大壺涼茶帶回地盤與同事分享。有網民擔心長期只飲白水或食水煮食物會「口寡寡」，樓主則展示了他的調味秘寶，從他上載的相片可見，那是兩包僅總值$18.9的九製陳皮。樓主表示自己會在水中放入少少陳皮調味，簡單一招就能解決清水淡而無味的問題，獲網民大讚聰明。

不少網民看過帖文後，紛紛留言為這位顧家好男人打氣：「地盤工作超辛苦，師兄加油」、「記得飲多啲水」、「幾時都話地盤佬係有愛」。面對大批網民的祝福與鼓勵，樓主也親切地逐一回應「收到」，並笑言自己已經習慣了這種簡簡單單的生活，帶過飯後已經「返唔到轉頭」了。

來源：香港帶飯關注組＠facebook

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