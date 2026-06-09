23歲綜援女用傷殘金買Bra惹熱議 女事主回應詳述情緒病患辛酸 獲網民力撐打氣｜Juicy叮

一名23歲綜援少女因以傷殘金購買矯型胸圍，與母親發生激烈衝突，自稱患有抑鬱躁鬱的女事主一度反鎖其母，並揚言要求「分戶」，事件後來驚動社工介入調停，在網上引發熱烈討論，女事主昨日（10日）在社交平台Threads現身說法，發長文逐一反擊網民指控，並詳細剖白受情緒病折磨的無奈苦況。其心酸經歷隨即引來大批網民聲援，力撐其做法並無不妥。

女事主親自澄清：病情因網絡公審加重 詳解6大爭議點

女事主在Threads的帖文中直言：「我就係事主，呢度終於有番啲正常人。」她指大眾不要將她的遭遇當作茶餘飯後的話題，因為網絡的輿論已令她的病情變得更嚴重。針對外界的誤解，她作出了非常詳盡的澄清：

澄清真實價格 反問「傷殘金就要豉油撈飯？」

針對報導及網民指控她購買「$480奢侈胸圍」，女事主澄清實際價格是$320一個（因店舖買二送一，實為$960三件）。她強調現時的矯型胸圍價格本就如此，並憤怒反問：「我有傷殘我攞自己既錢去買個靚bra着唔得？呢啲叫奢侈品？唔通攞傷殘就應該每餐豉油撈飯？」

她進一步解釋，以往曾為了省錢在「拼多多」購買十幾元的胸圍，結果質地極差導致胸型走樣，同樣被母親責罵。加上家中「似樣嘅bra得兩件」，因此花錢購買三件具矯型功能的胸圍替換，她認為絕對不為過。

怒轟網民造謠：分戶只為綜援 無關公屋

對於有網民嘲諷她借機發脾氣是為了「完美示範公屋與綜援升級套利」，企圖騙取多一間單人公屋。女事主嚴正駁斥：「分户唔係我話分就分户，而且我講緊既係綜援分户，關公屋咩事？」她強調最終也沒有成功分戶，批評網民「唔知唔好亂講」。

痛陳情緒病辛酸：「一做嘢就Handle唔到情緒」

面對大批網民指責她「23歲有手有腳唔做嘢呃津貼」，女事主道出了作為精神病患的極大痛苦。她表示自己並非裝病，過去每月都要進出精神科病房（Psy ward），每次住院以數個月起跳；直到現在病情稍為好轉、出院半年，她已經非常努力地報讀了三個課程進修。

她無奈地表示，自己也很渴望能像正常人一樣工作：「我一做嘢就handle唔到情緒，又入院到陣時候又鬧我好入院。」她直言沒有人會為了區區二千多元津貼而裝病受苦。

嘆被當作「地底泥」

女事主解釋，當初發文問「究竟係咪我錯晒」，純粹是帶着問號尋求客觀意見，而非負面地認定自己全錯。對於網民的冷嘲熱諷，她感到極度委屈：「有人講到攞納稅人錢好似地底泥咁，咁我係咪應該着啲衫一個二個窿，揸兜你哋先滿意？」

網民齊撐女事主「買啱身Bra好重要」

女事主的親自回應發布後，吸引了大量網民留言支持，不少網民更為她平反，呼籲社會多點包容，許多女性網民留言指出，胸圍是貼身消耗品，絕非奢侈品：「只要係女人就知道一個正常嘅Bra有幾貴」、「平嘅bra會影響脊椎同胸型，正常合適嘅bra真係要幾舊水」。

有網民認為$320買一個舒服的胸圍非常划算，並鼓勵事主：「又唔係日日月月買......胸圍係消耗品，都要揀個自己啱嘅，對自己好少少！」

網民同情情緒病患處境：無病痛的人不會明白

不少網民對女事主的病情表示深切同情，批評早前留惡言的網民缺乏同理心：「唔係好多人明白有情緒病有幾難受，成日用無病無痛嘅思維去睇有病嘅人」、「未失過常嘅人永遠唔會明白失常嘅人嘅苦況」。

有同為長期病患的網民表示理解她的感受，並鼓勵她：「自己開心就可以，揀一個自己開心嘅選擇，人哋講乜嘢，覺得唔好聽就skip咗佢！」

網民鼓勵迎難而上：保持正向正能量

除了支持她買胸圍的決定，不少網民亦留言為她打氣，佩服她有勇氣上網親自面對質疑。有網民建議她好好休息照料病情，未來若情況允許，可嘗試一些在家工作（Work from home）或填問卷等低壓力的兼職賺取零用錢，並祝願她：「保持正向正能量，遠離有毒的留言，一步一步活出自己的精彩人生。」

這起「胸圍風波」源於一名自稱患有抑鬱躁鬱症的23歲綜援少女，在與母親行街時看中一套價值$960（買二送一）的矯型胸圍。原本答應付款的母親因嫌貴而反悔，女事主不滿下動用自己的傷殘津貼結帳。回家後她越想越氣，決定鎖上大門將母親拒諸門外，更發短訊要求母親償還欠款，導致母親情緒激動，甚至一度衝落樓向朋友借錢還債。

風波最終要驚動社工出面調解，母女二人雖達成還款協議，但當晚再次爆發罵戰，女事主憤而決定申請與母親「綜援分戶」，並在網上發文詢問自己是否有錯，帖文隨即引來網民熱烈爭議。

來源：Threads

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