23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮

一名23歲綜援少女因以傷殘金購買價值480元的矯型胸圍，與母親發生激烈衝突，自稱患有抑鬱躁鬱的女事主一度反鎖其母，並揚言要分戶，事件後來驚動社工介入調停，女事主其後在連登討論區發帖質問「我錯晒？」，掀起熱烈討論。

傷殘金買$480 Bra爆衝突反鎖阿媽！23歲綜援女鬧分戶 上網問：「我錯晒？」

導火線：內衣店買二送一的誘惑

女事主的帖文標題直指：「綜援港女買480蚊一個bra後與家人嘈交申請綜援分戶上網尋求意見」，她自稱15歲開始患有「抑鬱躁鬰」。她透露，日前與母親行街時，看中一間矯型內衣店的胸圍，試身後發現非常合適，單件售價為$480。

在店員「買二送一」即$960三件的推銷攻勢下，女事主決定購買，但原本答應付款的母親卻因「攞綜緩確實貴咗啲」而反悔。樓主對此極為不滿，認為自己「全屋似樣既bra唔超過兩件，買多三件唔過份」，最終動用了自己的「傷殘金」將這筆消費買單。

怒氣未消回家後反鎖阿媽 瘋狂「追債」

本以為用自己錢買完就算，但女事主表示，她其後越想越氣，由於自己先回到家，於是決定反鎖大門，將母親拒諸門外，事主更在WhatsApp向母親發出「最後通牒」：「欠債還錢天經地義，唔還就唔好入家門」

事主表示，其實母親私底下仍欠她八千多元，她強調：「其實我只想佢還我$960」。母親回家見大門被反鎖無法入屋，頓時憤怒不已，其後雖成功入屋，更一度發脾氣找出回鄉證揚言要「返大陸」，甚至衝落樓找朋友借錢還給女兒。

社工介入調解 最終決定「綜援分戶」

這場「胸圍風波」的鬧劇，最終要驚動跟進事主個案的社工出面調解。經過一輪擾攘，母親在欠款中扣除1000元還給事主。不過，到了晚上雙方再次爆發罵戰。

事主在帖文宣布驚人決定：「最後決定綜緩同佢分户，唔洗再問佢攞錢。」 並在網上尋求網民意見：「究竟係咪我錯晒？佢又有冇錯？同埋我點先可以避免以後再發生？」

網民質疑傷殘金買Bra 嘲另類財自

帖文引發熱議，有網民對於「攞綜援」卻要求生活品質的態度極為反感，直指「明知窮到攞綜援，你好意思學人講要啲似樣既bra，有得你用你著已經夠啦」，有網民又概嘆「愈窮既人愈覺得自己有要求要啲『似樣』既用品係大條道理」，甚至有憤怒的打工仔留言「我交既稅就係養啲咁嘅人，我勤儉一生有乜為」、「日做夜做、交稅供養呢班寄生蟲嘅打工仔，真係慘兼唔抵」。

有網民更嘲諷女事主指，吵架的背後可能隱藏著一個完美的「公屋與綜援升級套利指南」：「兩條友做場戲又可以呃多間公屋」，而樓主也毫不諱言地親自回覆：「精神病分戶，一人一間公屋」。

有網民更化身「福利專家」為女事主算了一筆賬，指出樓主憑著一張「白卡」（傷殘證明）和這次吵架分戶，堪稱實現了另類財富自由，本來普通傷殘津貼加交通補助，每個月只有二千多元，但一旦「扮罵交同老母分戶，升級做單身人士」，每個月標準金額加社區生活補助金基本能落袋達$4760，年收入便達$57120。再加上如果「過渡期未上到公屋，仲可以有租金津貼實報實銷」。

來源：連登討論區

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