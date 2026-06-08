北上洗牙掀「蛀牙羅生門」 3隻爛牙港深兩地3種說法 種牙變補牙 港男慶幸保住隻牙｜Juicy叮

有港男北上洗牙，竟掀起一場「蛀牙羅生門」。同一副牙齒、同樣是3隻爛牙，4位港深兩地牙醫竟然給出由「種牙」到「杜牙根」再到「補牙」等3種截然不同的治療建議。詳情見下圖及下文：

北上洗牙掀「蛀牙羅生門」 3隻蛀牙港深兩地3種說法 種牙變補牙 港男慶幸保住隻牙逐張睇↓↓↓↓

樓主：蛀牙迷思？？？

樓主早前在社交平台Threads發帖，留言指「蛀牙迷思？？？」，接著講述自己遇上「蛀牙羅生門」的詳情：

「某日返大陸去洗牙，先做X光。洗牙後做檢查，牙醫話有3隻蛀牙，話蛀牙好深，要做種牙，要收幾皮嘢（數萬元）！」

事主之後轉往另一間內地診所求醫。樓主續指：「之後再返大陸去另一間再檢查，都係話有3隻蛀牙，但可做杜牙根，收皮幾嘢（萬多元）！」

港醫：建議補牙即可，毋需整死隻牙

面對上萬元的療程，樓主回港再尋求專業意見：「再去香港搵牙醫檢查，都係3隻蛀牙，建議做杜牙根或種牙！再次找其他香港牙醫做檢查，今次醫生好好，都係說有3隻蛀牙，建議補牙可以，毋需整死隻牙！」。

事主在回應欄留言，似乎對最後一位醫生的建議感到非常滿意，並感歎：「我是想告訴大家知，醫治方法有很多種。成人牙齒是死一隻冇一隻，有得補救就補救，明就明唔明就唔明」。

網民突破盲點......

不過，這個「爛牙大團圓結局」並非人人認同。不少網民反而指出樓主可能在逃避現實：「其實你都係只想聽到你想聽到嘅答案」、「補完痛，佢都係要你做杜牙根」、「補牙已經解決唔到你嘅問題，病人強烈要求下總會有牙醫肯滿足，唔代表問題解決咗，只係同你拖，拖到你冇得唔正視」。

面對這場「蛀牙羅生門」，有熱心網民層層遞進，詳細拆解牙醫不同建議背後的考慮：「痛到撕心裂肺就入到牙神經，呢啲就要杜牙根；隻牙補得好，用嘅時候有冇咬堅硬食物，口腔清潔衛生正常，只補牙；隻牙補完又爛，真係冇得補才做杜牙根戴牙冠，到杜牙根都爛咗，咁先至植牙（種牙）......」。

網民總結：個個牙醫睇法唔同

有網民則中肯地總結，為雙方緩解氣氛：「個個牙醫睇法唔同，冇話對錯，睇你信邊個啫」，並提醒大家牙痛切忌拖延，否則日後手尾只會更長。

資料來源：jetso998＠Threads

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