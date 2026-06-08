落雨玩蜻蜓點水出事 尖沙咀「型男」花式滑水跣到攤攤腰 網民傳授一招神化解終極社死場面｜Juicy叮

落雨行路整鬼做怪隨時搵命博。尖沙咀一名「型男」早前在落雨期間玩蜻蜓點水跳躍狂奔，可惜「帥不過3秒」，便在眾目睽睽下尷尬上演花式滑水，跣到「攤攤腰」。好心的網民隨即傳授奇招，教路如何神化解這個終極社死場面。詳情見下圖及下文：

落雨玩蜻蜓點水出事 尖沙咀「型男」花式滑水跣到攤攤腰 網民傳授一招神化解終極社死場面逐張睇↓↓↓↓

樓主：怎麼才能避免尷尬

樓主昨天（7日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言問道：「這種情況，怎麼才能避免尷尬？」。

片中可見，事發時正下著滂沱大雨，街上滿是積水。一名原本在有瓦遮頭地方避雨的白衣黑褲「型男」，突然往街角的快餐店方向作跳躍式奔跑，雙手呈「飛機翼」狀，跑姿甚具「型格」。

雨中「型格」狂奔 秒變花式滑水

不過，跑不過4下，便在快餐店門外「跣腳」，在一眾避雨人群前尷尬上演了一幕「花式滑水式」攤攤腰。這麼一跣，比他原本的跳躍式奔跑贏來了更多途人的注目禮。

該名「型男」跣倒後直接躺在水氹中，渾身濕透。不過，最終也自行坐起，一臉迷惘地向後望，短片亦隨之完結。

網民傳授神招化解尷尬

這段充滿「蝦碌」感的短片，為網民帶來不少笑聲，有人形容主角「好調皮」、「他忘記了下雨地滑😂🤣」。

有眼利的網民認出事發地點為尖沙咀（TST），並語重心長地提醒大家：「其實落咁大雨都無必要跳，反正都係濕，防滑很重要😆」。另有醒目的熟路網民教路：「其實左邊行多兩步入海港城，兜返去星光行係唔會濕身。好彩佢咁嘅智力，唔使怕跌親整親個腦。」

也有網民發揮創意，因應樓主帖文的要求，為片中主角提供「化解尷尬」的建議：「應該即時跳場街舞，贏盡掌聲及『笑聲』」、「這個時候只能靠大跳化解了」。更有網民抵死地將整個畫面形容為足球術語，笑指事主「傳中埋門搶點啫」，仆倒後應該「行去角球旗慶祝」！

網民：輕功水上飄失敗了？

除了教路如何化解尷尬，大批網民亦食花生，調侃事主的滑稽動作，笑指武功未到家：「一點都不尷尬，大家都很開心」、「居然剛好摔在很多人的地方🤣」、「佢跳遠咁啵」、「輕功水上飄也是有打滑的時候」、「蜻蜓點水最後一招沒學好」 / 「蜻蜓點水失敗了😱」、「本來都無咁濕，而家真係濕晒😀」。

暖心網民憂傷勢：睇見都覺得痛！

雖然大部分網民都在嘲笑，但也有不少暖心網民關心事主的傷勢，直言：「尷尬好過要call（召喚）白車」、「睇都覺得痛」、「很痛吧😳」、「先不管尷不尷尬，這一個摔，不曉得尾椎怎麼了😢😢😢（只有我關心他的傷勢嗎）」。

資料來源：yijie6084＠Threads

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