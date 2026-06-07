屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮

屯門一名疑似騙徒的「鄉音男」透過手機對話，遙控一名手持大疊500元現金的大叔在自動櫃員機（ATM）入數。千鈞一髮之際，在旁的一名醒目女與路人姨姨「一秒對望」，兩人確認眼神後心領神會，聯手截擊了這宗電騙案，成功拯救準苦主。詳情見下圖及下文：

屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主逐張睇↓↓↓↓

樓主引述櫃員機前可疑對話

樓主昨天（6日）在社交平台 Threads 以「騙案分享」為題發帖，留言指「好開心😀今日做咗件好事🤗🤗」，接著詳細講述成功截擊騙案的來龍去脈：

「話說去屯門㩒錢時，聽到隔離阿叔開咗Speaker（擴音）同個有鄉音嘅男對話：

阿叔：我喺櫃員機啦，你教我點過俾你。

鄉音男：你而家輸入我個號碼xxxxxxxxxx。

阿叔： …慢慢地思考中」。

樓主續稱：「去到呢度我都望吓望吓呢個阿叔，原來佢拎住一疊好厚嘅$500，估計佢應該係準備入錢俾呢個鄉音男…

當我想走唔走之際，就同門口個姨姨眼神對望，大家都話覺得有懷疑，認為阿叔可能被人呃錢，我哋決定立即上前阻止」。

醒目女聯手姨姨急喝止

樓主接著以對答方式重演案件：

•我同姨姨：阿叔，你識唔識叫你過錢個人㗎？

•阿叔： 唔識㗎，佢話ＸＸＸ（電訊公司）叫我過數，唔可以門市，要去櫃員機…

•我同姨姨：呃人㗎！你唔好俾錢佢，你先取消個過數先啦！收返好你啲錢先！下刪幾千字…）。

樓主在帖文結尾表示：「最後同阿叔做個總結：收返好你嗰疊現金！ 唔好再聽佢電話！有咩懷疑要去門市搞，好多嘢都唔會要求你去櫃員機過數㗎！

最後我同姨姨都好開心，大家互不相識，但握咗個手！最重要係阻止咗一單騙案，幫咗阿叔繼續袋袋平安🤗🤗🤗。我都想多謝呢位阿姨🥰」。

網民大讚兩「女俠」機警善心

知道事情始末後，網民大讚兩位「女俠」的機警和善心：「多謝你哋見義勇為🙏🏻🙏🏻🙏🏻 互相守望好重要😘😘😘」、「好人一世平安」，並呼籲「大家見到有懷疑，就幫幫手出聲制止，救一個等於救一個家庭！樓主做得好！」。

網民分享成功攔截經驗

不少網民更順道分享自己類似的成功攔截經驗：

•「我都親眼見過！有個婆婆喺櫃員機度開Speaker撳撳撳講『吓，邊度？ 你講多次』，聽多兩聽啲內容，之後隔離啲街坊即刻喝住婆婆叫佢唔好呀，收線，呃人㗎！」；

•「都試過，喺（長沙灣）元洲商場。同一個手法…我多事八卦，入完錢聽隔離阿姐俾人呃話電訊公司之類。嚇到她死下死下...我叫她收線都唔肯，後來好彩隔離入咗一個中年叔叔和後生人。一齊勸先肯停落嚟聽我哋講嘢……最後我話你真的擔心可以報警或者直接上門市問，真係唔好亂俾錢人…幫到人真心開心🥳」；

•「我都遇過。喺ATM有位小姐同我講覺得隔離婆婆俾人呃，於是我同嗰位小姐去留意下婆婆行為。即刻阻止佢，雖然婆婆開頭唔理我哋，仲聽電話入面嘅人講避開我哋……但我哋冇放棄，仲跟著婆婆到其中商戶入面叫職員幫手。我嗰陣心諗可能婆婆都怕我哋係呃人，所以叫埋商場職員幫手報警，先成功阻止到婆婆唔聽個電騙。而家諗返都覺得餓住個肚都值得。（嗰陣已經準備食晚飯，搞完一輪都差唔多夜晚9點）」。

網民分享心酸見聞

不過，並非每個人都這麼幸運。有網民分享了令人心酸的見聞：

•「曾經喺櫃員機都見過個阿嬸又係聽住電話咁講：我到咗銀行啦，跟住點㩒俾你？（聽到啲對話勁可疑），於是我好心問下佢識唔識對方㗎？？結果個阿嬸勁惡鬧返我轉頭：關你咩事！咁多嘢問，問問問問問，勁無奈😮‍💨最後同銀行職員溝通，但佢已經過咗錢俾人，結果真係被人呃」；

•「我都見過有個叔叔被呃錢，搭巴士裏面聽到佢打俾個仔，話電訊公司打俾佢，因為上次返大陸佢開咗漫遊上網，唔知連咗去啲咩網站，依家要俾返3萬蚊，如果唔係就cut佢，同埋一個鐘內唔過數會罰多幾千。阿叔表達得唔係好清楚，淨係話大概係知道咁多，就同佢個仔講啱啱過咗3萬蚊，因為阿叔開住Speaker，所以聽到佢個講嘢。佢個仔話：『阿爸你俾人呃咗錢，點解你自己唔去門市問一問，點解你唔打咗電話俾我先？我一陣間同你報警啦』。嗰個叔叔話，我過完錢都覺得有啲唔妥所以打俾你同你講。我聽完之後覺得好心噏，但已經冇嘢可以做到，唉😮‍💨」。

資料來源：cherlee1120＠Threads

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