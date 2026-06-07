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住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-07 HKT

得公屋得天下？不少幸運獲派公屋人士往往煞費苦心希望「住過世」，不過，有港爸獲派公屋僅近10年，即宣告交還，他在網上分享自己交還居住近十年的元朗朗晴邨公屋單位，準備一家三口連同愛貓搬入新買的居屋，引發網絡熱議，大批網民除了送上祝福，更對他這十年間完成的「神速逆襲」大表佩服。

10年回憶「今日交吉」 拍片向舊居感性道別

這位港爸日前在網上發帖，與居住近十年的朗晴邨公屋單位道別，他在帖文中感觸地寫道：「記錄一下，今日交吉舊屋，有啲感動，間屋拍拖到結婚再生仔，住咗差唔多10年。經歷好多嘢都係依度，感恩一切安好，新屋繼續我哋既生活，一家齊齊整整、健健康康。」

他隨帖文上載了一張單位大門的相片，依稀見到大門仍貼著揮春，除了照片，港爸更拍攝了一段短片與舊居作最後道別。影片中，港爸以鏡頭緩緩掃視的方式，拍攝家門外及走廊位置。片中能聽到他一邊拍攝，一邊跟這間陪伴他十年的公屋說再見。

他先是將鏡頭對準大門，感性地說：「好啦，Bye Bye屋啦」，接著鏡頭移向旁邊的門牌特寫，他輕聲說道：「再見啦」；隨後鏡頭轉向大廈空曠長長的走廊。最後，鏡頭望向走廊盡頭的街外，畫面隨即展現出一片極其美麗的蔚藍天空，藍天白雲，陽光普照。港爸看著晴空，有感而發地說：「好天呀，今日，寓意我哋生活愉快啦！」

入伙後生仔變3口家住210呎 曾求換大屋不果

對於一家三口加上一隻貓居住在僅210呎的單位，不少網民詢問為何不向房署申請調遷至較大的單位。港爸表示自己申請時只有兩個人，生了小朋友後變三人，他曾向房屋署主任查詢換樓事宜，但根據規定，總人數除以單位呎數，他們的情況並未達標：「問過主任，你總人數除以單位尺數，（我210/3=70尺無得換）要我生多兩個變成擠迫戶=每人40尺，就可以換。」

他直言教導一個小朋友已經很吃力，更遑論為了換大屋而要「生多兩個」：「CLS，教一個都攪唔掂，仲要生多兩個。」他坦言，如果當時獲派的是三至四人單位，他可能「真係打死都唔走啦」，但無奈三人一貓擠在200多呎的空間實在是「好難攪」，為了給予孩子更好的活動空間與獨立房間，他最終決定自力更生，主動交還公屋，買居屋上車。

大讚朗晴邨交通配套一流 唯嘆「夜晚真係好雜」

談及在元朗朗晴邨居住近十年的感受，有網民指出該屋邨的位置賣點是鄰近西鐵站，附近買東西和飲食都極為方便，只是單位面積比較細，隨著小朋友長大，確實需要更大的活動空間。

港爸對此表示十分認同，但亦吐露了該區便利背後令人困擾的治安問題，他坦言：「方便係方便，其實夜晚好雜，好多南亞人係到坐通宵，附近又好多企街。」有其他網民對此亦無奈表示認同，笑稱「企街呢個係元朗特色，幾十年嚟都改變唔到」。

 

港爸大方公開超平還原費用：全數兩千幾攪掂

對於交還公屋時的「還原」手續和費用，港爸亦大方分享了自己的省錢經驗，他指出，因為當年入伙沒有進行大裝修，亦沒有改動水位，因此還原費用非常便宜。

他透露：「我哋無大裝修，無改水位。就係無咗廚房抽氣扇位嗰隻窗千幾蚊，全屋上牆嘅櫃、傢俬清拆費係750蚊，全數兩千幾攪掂。但水龍頭、信箱鎖都要還原，可以問下主任點攪。」

港爸更特別提到自己非常幸運地遇到一位好主任：「我哋果個主任好好人，我哋基本只係清哂啲雜物、梳化，其他當上牆固定物件。」有過來人網民則有感而發，留言大嘆自己當初不懂規矩，在外面找清傢俬公司做，結果被當成「水魚」宰了一筆，並指出其實很多事情房屋署主任「當睇唔到」，很看主任好不好人，有些主任不會樣樣事情都抓得那麼緊，像水龍頭等物件當初甚至沒有要求他還原。

10年極速交還公屋 網民讚爆超本事紛紛送祝福

對於港爸能夠在十年內由公屋「畢業」置業上車，網民們一致大讚他非常本事：「嘩，10年內你可以做咁多嘢嘅？勁啊，師兄祝福你」、「10年咁短，人生有大進展，好本事」，有網民更稱讚這單位「應該真係一間『吉』屋」，大批網民亦紛紛送上暖心祝福，表示「好感動！一步步行返嚟、加油順利」、「祝你一家人身體健康，事事順利」、「祝新一章更精彩」。

期間有網民好奇新居是否近期入伙的朗天苑，港爸則回覆不是，並幽默回覆「驚左啲MIC」，他又透露自己其實是在屯門長大，所購新居屋亦在屯門，「搬番屯門最自在」，因此最終選擇搬回熟悉的屯門區，與家人和愛貓展開充滿陽光的新生活。

來源：wah246＠Threads

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