外傭「神仙級」待遇大晒冷 港媽爆鄰居出$9500重金請人 5天工作朝8晚5每年送機票 網民亮出更癲福利｜Juicy叮

外傭「神仙級」待遇大晒冷。有港媽近日在網上發文，爆出同層鄰居以9500元重金請人，待遇是5天工作、朝8晚5兼每年送機票。不過高處未算高，網民紛紛亮出聽過更癲的外傭福利，有人出錢供工人仔女讀書，甚至終極送樓。詳情見下圖及下文：

外傭「神仙級」待遇大晒冷 港媽爆鄰居出$9500重金請人 5天工作朝8晚5每年送機票 網民亮出更癲福利逐張睇↓↓↓↓

樓主：同層A室個靚太俾$9500

樓主昨天（5日）在社交平台Threads以「工人姐姐」為題發帖，留言指「我鄰居問我俾幾錢請工人，我講咗大概，佢居然發惡話：你知唔知你俾咁高，到時我工人知道，又扭要加人工😠」。

樓主續鬼馬地指，「我好唔好同佢講，同層A室個靚太，工人係返Mon to Fri（周一至周五）8am to 5pm，每年送一張機票返菲律賓，人工$9500😅 （我有時同靚太講，不如請我🤣我唔使你包機票仲抵）」。最後，樓主向網民發問：「你哋見過最誇張俾工人係咩offer（待遇）呢？」。

網民大爆超誇張外傭待遇

如此一問，即吸引大批網民熱烈分享他們聽過或見過的「超誇張外傭待遇」，各種「神仙級福利」令小市民及打工仔大開眼界：

•助養全家： 「暫時見過最誇張，供埋工人嘅仔女讀書，直至岀身做嘢」。

•神仙打工： 「我fd（朋友）~個女放暑假7月中就俾工人返菲律賓等開學先返（薪金照出），仲有出街食咗自助餐，去迪士尼都請埋玩」。

•誇張送樓： 「返10 am - 5 pm，工人房500呎，人工50k（5萬元），每年一個月大假，100k（10萬元）bonus（花紅），做到60歲送層樓俾佢」。

網民分享：住海景私樓、開啟第二人生

另有網民詳細分享了身邊的實例，證明好僱主大有人在：

•「某跨國銀行嘅高層，4工人 + 司機，司機負責車工人去買餸 + 接送小朋友，1個工人淨係負責照顧個小朋友，2個負責家務 + 執屋 （2層），1 個湊寵物」。

•「岀糧之外每個月儲筆錢俾兩個工人第日返鄉下起屋，一年兩個月唔喺度，叫個工人唔係喺房，岀嚟廳睇電視，最後佢哋移民，一個工人返鄉下，一個跟咗去加拿大做跳板，依家去咗意大利做護士，開啟第二人生」。

•「我老爺，出幾多錢人工唔知，但俾一間獨立嘅2房600呎私樓海景單位2個工人住，只有嗰2個工人住！ 佢住同幢另一間更大嘅單位。叫工人拎2隻喇叭落車，每人200元貼士。平時每個月都至少有一個星期去咗旅行，佢啲工人爽過我兩公婆」。

•「我哋$9000 ，一年一張機票返去菲律賓，聖誕放一個月。如果我哋兩公婆都喺香港唔使出差，佢就返一至五，11:30至夜晚8點，主要湊細嗰個放學，同佢去公園玩，幫我哋煮晚餐。一齊食飯，嘢食平均分，唔會要佢食差啲嘅或者匿埋廚房食，同埋都俾埋膳食津貼。（如果要出差的話，咁佢星期六都要返，因為星期六好多課外活動要帶出帶入。）姐姐都係人，都係為咗生計出嚟打工，可以的話，都唔使使到咁盡」。

湊足30年 患癌外傭獲贈幾百萬

在眾多留言中，最令人動容的莫過於一個發生在20年前的感人故事：

「20年前嘅事，朋友唔算好有錢，高級中產，工人做左30幾年，由我朋友出世湊到大，人工萬幾，住200呎獨立套房有車揸，人好做嘢更好。60幾歲突然發現癌症未期，自己執齊嘢偷走返菲律賓鄉下等死，朋友請人搵到佢地址，成家飛過去睇佢，再俾咗幾百萬佢」。這份超越主僕的情誼，讓不少網民大受感動。

網民反思：同人唔同命 際遇最重要

不過，也有網民提醒，外傭的待遇始終與僱主的經濟能力和雙方的緣份有關。有人就中肯地指出：「其實多與少都好多因素，工人姐姐同我哋打工仔一樣，僱主就係佢哋嘅公司，遇到好公司待遇就自然好啲...好多時能力工作量同人工都未必成正比，好講自己嘅際遇」。

同時亦有人提到，有些外傭即使拿著最低工資，每天工作十幾小時，依然「仆心仆命做」：「有能力先做得起，可以multi tasking（處理不同事項）嘅工人一個頂2個俾多啲錢冇問題啦😂人比人比死人，見識過俾最低工資每日4am起身煮飯到夜晚10-11（時）先可以沖涼，但仍然仆心仆命做，做到跌斷手入院兩日出院繼續要做粗重功夫」。

資料來源：meanmama.hk＠Threads

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