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新一代「鈔能力」求愛大法 隔離班男生寫情信表白豪夾$520現金 網民驚嘆：學生哥都知現金實際｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:31 2026-06-06 HKT
發佈時間：13:31 2026-06-06 HKT

時代不同，連新一代的求愛招數都與時並進，甚至極其通透地深諳「鈔能力」的奧妙。網上近日流傳一張「新一代愛情故事」相片，只見一名人細鬼大的大膽男生，寫情信向隔離班可愛女孩表白，並豪夾$520現金以示誠意。網民看在眼裏，紛紛驚嘆學生哥都知現金最實際。詳情見下圖及下文：

隔離班男生寫情信表白豪夾$520現金 新一代「鈔能力」求愛大法 網民驚嘆：學生哥都知現金實際逐張睇↓↓↓↓

情信內容：嗰日你對我笑嘅樣，好得意

樓主日前（4日）在社交平台facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上載相片發帖，留言指「新一代愛情故事❤️❤️」。

相中見到這封寫於單行紙的「情信」字跡雖然略顯稚嫩，但內容卻相當直接、甜度爆表：「同學：你好！我係你隔離班嘅！成日喺樓梯間撞到你。嗰日你對我笑嘅樣，好得意」。

送錢理由：送俾你啲大眾鍾意嘅

最令網民震驚的，是下文這位小男生思路極度通透的「送禮」理由：「唔知你鍾意咩，所以送俾你啲大眾鍾意嘅啦！」，以及文字下方，用皺紋膠紙貼著一張500元和一張20元紙幣，湊夠「520」這個普通話諧音「我愛你」的浪漫密碼，膠紙上還細心地寫有「天天開心！」字樣。

這封情信的下款也寫得相當幽默：「如有打擾，咁就打擾一下啦」，日期為2026年5月2日。

網民：溝女最緊要有鈔能力

這個「鈔能力」追女仔大法，網民反應兩極，有人大讚男生小小年紀已看透世事，出手大方——「講多無謂，現金最實際」、「gen z（「Z世代」）有料到！」、「溝女最緊要有鈔能力🤭」、「好有心思呀」、「呢招夠新」、「抵你溝到女嘅」、「拿！連學生哥都知追女仔係要錢要付出嘅」、「好早已看穿溝女的奧義」。

有人則嘲諷指「對你笑兩嘢就俾500幾銀人」；更有人笑言：「至怕回信係咩都鍾意，只係唔鍾意你啫」。

資料來源：魏子風＠facebook香港交通及突發事故報料區

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