「市區神盤」公屋竟遭狠心嫌棄 港爸現身自爆心酸苦衷 真相曝光後網民風向大逆轉｜Juicy叮

上公屋難，獲派「市區神盤」單位更難。有港爸首派便獲編配市區靚單位，卻狠心選擇放棄。面對網民一面倒的跌眼鏡，港爸現身大爆心酸苦衷。真相曝光後，原本大歎惋惜的網民，風向亦隨之180度大逆轉。詳情見下圖及下文：

「市區神盤」公屋竟遭狠心嫌棄 港爸現身大爆心酸苦衷 真相曝光後網民風向大逆轉逐張睇↓↓↓↓

獲派市區神盤 港爸卻稱：一派不喜歡

樓主昨天（5日）在社交平台 facebook 群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載多張相片發帖，卻配上一句充滿嫌棄的留言：「一派不喜歡，唯有😩」，似乎準備放棄這次編配。

從相片可見，樓主獲派位於黃大仙牛池灣的彩雲（二）邨。位於明麗樓的單位間隔四正、空間寬敞、光猛開揚，廚房及廁所的狀態也相當不俗。樓主一句「不喜歡」，瞬間觸動了網民的神經，奇怪「咁好都唔要？」、「咁大都唔要」、「咁大，又有露台，咁都唔要，想要咩？」、「我就好想派彩雲邨😂😂」，苦勸「少啲要求啦好心你！」，反問「其實唔鍾意啲咩？」。

網民驚訝：咁好都唔要？

有網民更諷刺樓主眼角高：「佢可能想要半山豪宅」、「有豪宅要買埋豪車先襯」。不少街坊亦出面平反，大讚「彩雲好嘢㗎嚟」，指「彩雲好好住喎！」、「地方四正，光猛，開揚，話晒都係市區」。

不過，也有熟悉該區的網民提出不同意見，反指該處「交通不太方便」、「去地鐵都唔近，駁」、「呢度交通麻麻哋，同埋真係好多樓梯要行」，這番話似乎為樓主的「不喜歡」提供了另一種解讀。

樓主現身解畫後獲網民體諒

在一片激烈的討論聲中，樓主終於現身解畫，道出背後的辛酸。原來並非嫌棄單位本身，而是該處的地理環境對其家庭造成極大困難。

樓主無奈解釋：「點解會有街景張相呢？就係因為上落樓梯太多，我老婆一個帶住兩個小朋友BB推車真係好唔方便」，更補充「主要原因係我老婆一個帶兩個，一個1歲都未夠」。

這個「愛妻號」的理由一出，留言區的風向也隨之逆轉。網民表示「明白」，理解為人父母的難處，體諒樓主放棄單位的艱難決定。

資料來源：Keith Man＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

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