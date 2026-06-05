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移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮

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更新時間：13:04 2026-06-05 HKT
發佈時間：13:04 2026-06-05 HKT

不少港人選擇移民英國，出發點開口埋口都是「為了下一代」。然而，近日有一名移英4年的港人家長在網上愁爆發文，驚爆13歲女兒在他鄉正面臨情緒困擾，甚至視父母如仇人，令家庭承受重大的精神壓力。

如此一計，女童約9歲便移民當地。帖文曝光後，隨即引起網民熱議，有人感到痛心，也有人一針見血地提出心酸質疑：「又話移民係為咗小朋友？」。詳情見下圖及下文：

移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友逐張睇↓↓↓↓

樓主：女13歲4年前一家三口移英

樓主今日（5日）在社交平台Threads連發兩帖，無奈寫道「我個女13歲，4年前一家三口香港移民英國。而家佢面對緊嘅情緒問題，構成重大家庭壓力。樓主更心碎感嘆：「面前似乎係一條漫長又崎嶇嘅路，今日開始記錄番行過嘅每一步…」。

樓主：總之我哋點做都錯

樓主接著在另一則帖文詳細講述踏入青春期女兒的狀況，坦言父母已落入「做甚麼都錯」的窘境：

「唔知點解今年開始佢唔想返學，佢話冇俾人bully（霸凌），最初話朋友問題，學習上冇遇到困難。後來話朋友問題解決咗，不過冇motivation（動力）， 唔開心所以唔返學。而家就話我哋令佢唔開心，當正我哋仇人咁，基本上唔想同我哋溝通，同我哋講兩句就容易情緒激動，又話我哋令佢唔想返學，叫我哋自己諗下點解。總之我哋點做都錯，叫佢做嘅嘢佢都唔會點做，而家淨係要開WiFi，用電腦，同出街攞錢先嚟搵我」。

樓主：兩三點先瞓 起唔到身返學

樓主續稱「佢經常low mood（情緒低落），對於好多事都冇興趣，每朝起唔到身返學，長期一個禮拜只返兩三日下晝Art class（美術課）或興趣班。放學會同同學喺街同公園座一兩個鐘先返，每日最開心都係返到嚟都係用電話打Roblox（一款遊戲）同睇TikTok（網上短片），總之夜晚就匿埋喺房同同學一齊打機講電話，或者聽歌，每晚攪到兩三點先瞓，第二朝又起唔到身…每日就係不斷重複！」。

最後樓主自爆「我哋試緊用唔方法同佢相處，軟又試過，硬又試過，不過好多時進退兩難，好似點做都唔好。學校啲人都唔太幫到佢......」，並稱「嚟緊都唔知點，唯有見步行步」。

同路人送暖 網民分析原因

樓主的心碎呼聲獲得不少有相似經歷的移英網民關注。由於感同身受，大家紛紛留言送上鼓勵及實用建議。

有熱心網民提議尋求專業協助；也有人指「呢個年紀反叛期」，有人更詳細分析，表示「小朋友有情緒問題，首先要搵出原因。家庭成員係首因，其次學業、社交等等。父母同囡囡關係平時係點？可以講99%有情緒問題同父或母嘅關係極大。有直接原因或間接原因造成。。。語言/行為/動作/眼神等等。同埋小朋友唔識得疏理平時嘅情緒，唔識搵個出口點，到某一個點就爆出來。到咗12-16歲呢個階段就會受女性荷以蒙引起自己嘅判斷行為做出各種反應。所以青春期反判就係各種原因」。

於是有人提出破冰建議：「試吓每日見到佢同佢傾吓自己今日發生過嘅事，越無聊事越好，慢慢佢會自然同你溝通，返學嘅事再之後慢慢滲入，加油！」。另有網民懷疑女孩可能患上抑鬱症，建議父母多加留意。

網民心酸：又話移民係為咗小朋友？

不過，在溫暖的打氣聲中，也有網民一針見血地提出了最心酸的質疑：「又話移民係為咗小朋友？」。

這句質疑瞬間觸動不少人的神經：「其實小朋友對移唔移民都冇得揀」。有人認為「移民本身係對小朋友嚟講好大挑戰，全部嘢要適應過仲要脱離自己本身社交圈重新建立。青春期情緒起伏大，作為成年人🤔試下盡可能放下身段成為佢朋友之一，可能有幫助」。

網民好言安慰：只是成長過渡期

另外，也有網民從管教方式著眼，質疑樓主是否管得太嚴：「13歲用電腦同上網都要問過你哋，不如放過你個女，佢大個啦仲要咁被限制」、「只係你個女開始逃離你嘅掌控拎返佢想要嘅自由」。

不過，亦有人好言安慰樓主，認為這只是成長的過渡期：「其實唔移民，青春期都會有情緒問題」、「獨女再加上青春期再加上唔同環境，似乎是過渡期多，小朋友適應好快」。

資料來源：Threads

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