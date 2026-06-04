學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮

一名中學生早前搭小巴嘟卡付車資時，才驚覺八達通餘額不足。在唔夠錢搭車的窘境下，竟被車上一名西裝友乘客白眼兼出言單打，令原本已不知所措的青澀心靈，承受了「尷尬加尷尬」的殘酷打擊。

幸而，正義的小巴司機霸氣挺身而出為學生哥解圍，以一句「XX」秒殺西裝友之餘，臨別時更爆出感人金句，瞬間感動全網。詳情見下圖及下文：

學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網逐張睇↓↓↓↓

樓主：個男仔面都紅晒

樓主早前在社交平台Threads發帖，留言感慨「好慶幸自己喺香港長大，雖然呢個城市好多時望落去真係好冷漠」。

樓主續指「前幾日搭紅van去旺角，有個中學生上車嘟八達通，部機狂響話餘額不足。個男仔面都紅晒，一隻手拎住部 iPhone 一隻手狂摷袋，後面個西裝友開始好唔耐煩：『喂，冇錢就落車啦，阻住晒』」。

小巴司機大喝：你冇細個過咩？

正當氣氛跌至冰點之際，樓主形容「戴住AirPods（取機）嘅細路尷尬到想喊，點知個小巴司機叔叔擰過頭，好大聲喝個西裝友：『你冇細個過咩？邊個未試過冇錢？佢嗰份我請，你唔想等可以落車』」。

事情原來還有彩蛋，樓主接著爆出超暖心一幕：「落車前，司機塞返個硬幣落個細路手心：『細路，大個咗有能力，幫返其他人就得』」。

看著這一幕，樓主不禁自我反思：「（平時自己少少事就躁底，同個西裝友根本冇分別），突然明白咩叫真正嘅大個...」。

網民大讚：呢個司機好難得

小巴司機的金句極具人生哲理，這篇充滿洋蔥的帖文引起大批網民共鳴，不少人留言大讚司機有情有義：「司機大佬有同理心、正義感」、「呢個司機好難得」。

也有網民指出，其實香港人看似冷漠，但內心充滿熱血：「我相信同車會有其他人願意幫個小朋友俾錢的，因為如果我在場都會主動幫佢俾錢的，香港人看似冷漠，但有事時，大家都會願意主動伸出援手的！」。

雖然有網民表示這個故事似乎似曾相識，亦有人認為「戲劇成份幾重」，但無論如何，當中傳遞的善良與同理心，依然被網民認為「當故事聽都ok」、「聽完感動🥺」。

資料來源：onpai98＠Threads

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