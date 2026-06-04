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惡死「追數黨」來電喝令15分鐘回家 港女收追魂Call恐嚇「上去做嘢」 網民教超霸氣反擊法｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:18 2026-06-04 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-04 HKT

騙徒行騙手法軟硬兼施，近期有「追數黨」便採取惡死囂張的態度作惡，生安白造追討「28500大元」，更拋出「限令15分鐘回家」的最後通牒，企圖震懾目標。

一名女事主昨天（3日）在網上發文，指突然收到一通自稱是財務公司的「追數電話」，對方不但語氣極度凶狠，更準確說出她的全名和詳細住址等私隱資料，甚至恐嚇要上門「做嘢」。事件曝光後，原來不少網民都曾遇上類似的恐嚇騙局，大家集思廣益，提供各種超霸氣的反擊方法。詳情見下圖及下文：

惡死「追數黨」來電喝令15分鐘回家 港女收追魂Call恐嚇「上去做嘢」  網民教超霸氣反擊法逐張睇↓↓↓↓

樓主：問我15分鐘內返唔返到屋企

樓主昨天（3日）在社交平台Threads以「詐騙手法」為題發帖，留言指「黐線，我今日收到個詐騙電話，突然間打俾我，佢問我係咪x生（先生）？問我15分鐘內返唔返到屋企？勁惡。。。」。

樓主接著以對話形式覆述這段驚險經歷：

我：「搵邊位？」（然後電話無電）
心諗：唔通係送貨？但我記得琴日訂明明話一個月先送貨... 咁差（充）咗一陣電話，佢又響，又係同一個號碼6字頭...
佢：「係咪xxx小姐！！喂！！你15分鐘內返唔返到屋企？？」
我：「返唔到喎！咩事？」
佢：「你而家差人哋錢，我係XX財務受委託，我而家嚟收返你條數！！$28500！！」
我：「我邊有差人錢！！你黐線㗎？！」
佢：「你係咪住x樓x室」
我：「我無差人錢！你再打嚟我報警！！！」
佢：「你報啦！！我而家就上去做嘢！！」

樓主：點解佢會知我住邊？

樓主表示最後果斷「cut（收）咗佢線！」，並驚嘆：「條友把聲凶神惡煞！！點解佢會講得我住邊？同埋我全名同電話？？就算我真係信用卡欠債，佢最多罰我息！！點會叫我15分鐘內返屋企還錢！！ 俾我欠債我仲同你返屋企？俾你斬？？」

樓主回過神來，直指對方破綻百出：「心諗日光日白有呢啲咁嘅事發生？上樓做嘢？我大廈仲有保安！！我住附近大街大巷，勁多人同警察！！你竟然話我知你想上樓做嘢？？我係咪可以報警！！有無人遇過同一樣嘅事？（已備案）」。

網民：講得出身份證號碼

根據網民的熱烈迴響，原來這招「恐嚇追數」早是騙徒的慣常伎倆。有同樣經驗的網民紛紛留言：

•「有，我之前都收過，講得出你嘅全名，講得出你住邊幢樓邊層邊室... 佢話你唔還，我而家就係淋你油。當時第一次接到，加上我兩個小朋友返緊嚟，就打咗落去管理處度報備囉」。

•「詐騙，我都收過。仲講得出我全名同身份證號碼，佢話唔過數就上門，我話驚佢去錯想同佢對埋地址，佢講唔出，淨係不停話唔過數就上門」。

•「我都試過，不過係出信上嚟話欠錢，但冇寫係邊個欠錢，擺明白撞，上網搵都有相關案例」。

網民教路超霸氣反擊

面對這些靠恐嚇食飯的騙徒，不少網民都表示絕對不能退縮，同時提供了一些極具創意的「反擊」方法。

有人分享自己的霸氣「反殺」經歷，表示當晚開始「打返俾佢，擔心佢蕩失路」，之後連續3日每天打幾十次，最後騙徒的號碼竟然註銷了！

有主張引蛇出洞的網民則建議：「下次應該扮驚話即刻俾錢。至少攞到佢一個銀行戶口，之後話無轉帳，叫佢上嚟收錢😎」。更有人教路以惡還惡，稱：「參考我老細做法：你邊X個呀X你」。

資料來源：mikokaka1015＠Threads

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