Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:54 2026-06-04 HKT
發佈時間：10:54 2026-06-04 HKT

「未食五月粽，寒衣不敢送」，但香港天氣近日已熱辣辣。高溫問題竟令一名港媽懊惱不已，在網上發帖查問：「廿幾歲工人姐姐屋企著短褲有冇問題？」，結果如此一問，即遭網民洗版式群嘲，甚至解讀出婚姻存暗湧，反勸「咁驚不如換咗個老公」。詳情見下圖及下文：

酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧逐張睇↓↓↓↓

港媽：工人姐姐喺屋企著短褲有冇問題？

樓主昨天（3日）在社交平台 facebook 群組「聘請工人姐姐關注組」發帖留言：「認真問，工人姐姐喺屋企著短褲有冇問題？家中有一男一女和小朋友，工人廿幾歲」。

這位港媽的「認真提問」並沒有獲得網民圍爐同情，反而惹來圍剿。不少人站在外傭的一邊，認為在香港這種酷熱天氣下，不讓工人在家穿短褲是不近人情。網民驚訝地稱：「短褲都唔得？有病」、「發神經。不如你問，工人喺屋企唞啖氣有冇問題？」。

還有人表示：「咁熱，唔通仲著長褲咩！只要唔係短到見到底褲就冇問題！或者你長開冷氣，佢覺得凍就唔會著短褲啦！」。不少網民更發揮創意，盡情調侃樓主的想法：「唔通要打扮成木乃伊先合你要求？」、「只能著潛水衣包住全身」。

網民道破盲點：「工人廿幾歲」才是重點

除了批評苛刻，有心水清的網民一語道破樓主發文的真正動機——根本就是出於嫉妒心和對丈夫的不信任。有人更直接點出樓主那句「工人廿幾歲」才是整條問題的重點所在：

  • 「如果著條短褲你都驚嘅！我建議你換咗個老公好過」；

  • 「其實你應該調返轉問：我老公成日望個工人姐姐，叫唔叫姐姐著短褲好？」；

  • 「如果你問得呢條問題，當初做咩請個咁後生嘅工人？識請一定係請40-50（歲）」；

  • 「我覺得冇問題喎，穿衣自由，你覺得有問題係你對家中嘅男人冇信心定對你自己冇信心」；

  • 「我建議夏天著羽絨，或者閹咗你老公，夏天著短褲有咩問題呢？咁你都問得出，完全對你老公0信任」。

網民關注「短」的程度

在一片嘲諷聲中，也有網民提出務實的解決方案，認為與其終日提心吊膽，不如直接由僱主提供工作服，指「你提供制服，提供指定衣物」、「買返工人褲俾佢著」，有人細心地安排「如有衣服上嘅問題，其實都會回應買夠6套工作服俾佢，怕佢唔換衫仲可以6套唔同色，我見幾個有要求嘅朋友都會咁做」。

還是有網民中肯地指出，關鍵在於「短」的程度：「睇下有幾短，正常長度可以，熱褲唔OK」、「短褲冇問題，但係如果短到一烏低身見pat pat就唔得」。

天文台預測周五極端酷熱

天文台預測本港地區今日（4日）部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨。吹輕微至和緩西南風。展望明日（5日）極端酷熱，新界氣溫達36、37度。

天文台6月4日早上6時45分和9時30分發出「特別天氣提示」，指：

•「高溫天氣持續！請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫」。

•「位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向東北方向移動，並會與香港保持約500公里或以上距離，大致移向台灣一帶。預料該熱帶低氣壓會稍為發展，但其北側對流較弱，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展。而受其相關下沉氣流影響，預料今明兩日本港部分地區極端酷熱，高溫亦會觸發驟雨。市民請留意天文台的最新天氣消息」。

資料來源：facebook聘請工人姐姐關注組

相關閱讀：

非常外傭家中性感開Live 偷著僱主比堅尼晒火辣照

僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁

港媽爆被菲傭騙了5年？「我們只是她計劃中的一環！」待如家人送金飾結果竟是...

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
02:31
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
2小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
20小時前
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
社會
17小時前
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
23小時前
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
影視圈
14小時前
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
影視圈
13小時前
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
影視圈
15小時前
慈雲山兄弟為執房問題起爭執 兄危站簷篷2小時後墮樓亡｜珍惜生命
突發
14小時前
英國盼「邀請制簽證」挽富豪避走潮 准3年閃批永居 留意資金規範禁炒樓 業界料叫好不叫座
英國盼「邀請制簽證」挽富豪避走潮 准3年閃批永居 留意資金規範禁炒樓 業界料叫好不叫座
投資理財
5小時前
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
00:34
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
突發
2小時前