酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮

「未食五月粽，寒衣不敢送」，但香港天氣近日已熱辣辣。高溫問題竟令一名港媽懊惱不已，在網上發帖查問：「廿幾歲工人姐姐屋企著短褲有冇問題？」，結果如此一問，即遭網民洗版式群嘲，甚至解讀出婚姻存暗湧，反勸「咁驚不如換咗個老公」。詳情見下圖及下文：

酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧逐張睇↓↓↓↓

港媽：工人姐姐喺屋企著短褲有冇問題？

樓主昨天（3日）在社交平台 facebook 群組「聘請工人姐姐關注組」發帖留言：「認真問，工人姐姐喺屋企著短褲有冇問題？家中有一男一女和小朋友，工人廿幾歲」。

這位港媽的「認真提問」並沒有獲得網民圍爐同情，反而惹來圍剿。不少人站在外傭的一邊，認為在香港這種酷熱天氣下，不讓工人在家穿短褲是不近人情。網民驚訝地稱：「短褲都唔得？有病」、「發神經。不如你問，工人喺屋企唞啖氣有冇問題？」。

還有人表示：「咁熱，唔通仲著長褲咩！只要唔係短到見到底褲就冇問題！或者你長開冷氣，佢覺得凍就唔會著短褲啦！」。不少網民更發揮創意，盡情調侃樓主的想法：「唔通要打扮成木乃伊先合你要求？」、「只能著潛水衣包住全身」。

網民道破盲點：「工人廿幾歲」才是重點

除了批評苛刻，有心水清的網民一語道破樓主發文的真正動機——根本就是出於嫉妒心和對丈夫的不信任。有人更直接點出樓主那句「工人廿幾歲」才是整條問題的重點所在：

「如果著條短褲你都驚嘅！我建議你換咗個老公好過」；

「其實你應該調返轉問：我老公成日望個工人姐姐，叫唔叫姐姐著短褲好？」；

「如果你問得呢條問題，當初做咩請個咁後生嘅工人？識請一定係請40-50（歲）」；

「我覺得冇問題喎，穿衣自由，你覺得有問題係你對家中嘅男人冇信心定對你自己冇信心」；

「我建議夏天著羽絨，或者閹咗你老公，夏天著短褲有咩問題呢？咁你都問得出，完全對你老公0信任」。

網民關注「短」的程度

在一片嘲諷聲中，也有網民提出務實的解決方案，認為與其終日提心吊膽，不如直接由僱主提供工作服，指「你提供制服，提供指定衣物」、「買返工人褲俾佢著」，有人細心地安排「如有衣服上嘅問題，其實都會回應買夠6套工作服俾佢，怕佢唔換衫仲可以6套唔同色，我見幾個有要求嘅朋友都會咁做」。

還是有網民中肯地指出，關鍵在於「短」的程度：「睇下有幾短，正常長度可以，熱褲唔OK」、「短褲冇問題，但係如果短到一烏低身見pat pat就唔得」。

天文台預測周五極端酷熱

天文台預測本港地區今日（4日）部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨。吹輕微至和緩西南風。展望明日（5日）極端酷熱，新界氣溫達36、37度。

天文台6月4日早上6時45分和9時30分發出「特別天氣提示」，指：

•「高溫天氣持續！請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫」。

•「位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向東北方向移動，並會與香港保持約500公里或以上距離，大致移向台灣一帶。預料該熱帶低氣壓會稍為發展，但其北側對流較弱，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展。而受其相關下沉氣流影響，預料今明兩日本港部分地區極端酷熱，高溫亦會觸發驟雨。市民請留意天文台的最新天氣消息」。

資料來源：facebook聘請工人姐姐關注組

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