青衣「鎅袋黨」疑專吼長者晨早出動 廿歲狂徒刀片推到最盡猛割 黑袋中門大開破口觸目驚心｜Juicy叮

青衣有懷疑專門向長者落手的「鎅袋黨」出沒，一名廿歲狂徒於大清早便犯案，鎖定目標後，把鎅刀刀片推到最盡猛割，受害的黑色袋子應聲中門大開，破口觸目驚心。詳情見下圖及下文：

青衣「鎅袋黨」疑專吼長者晨早出動 廿歲狂徒刀片推到最盡猛割 黑袋中門大開破口觸目驚心逐張睇↓↓↓↓

樓主：告知一下屋企嘅長者

樓主昨天（30日）在社交平台facebook群組「青衣街坊吹水會」上載相片發出緊急警報，留言指「住附近嘅街坊也告知一下屋企嘅長者或者自己，都留意一下🙏」。

樓主：持鎅刀將刀片推到最出

樓主詳細描述事發經過：「今日上午老人家在長康邨康和樓，喺大快活士多附近睇緊嘢，一個年輕人試圖扒竊佢；年約廿十多歲，手持鎅刀將刀片推到最出。手袋被鎅開了，幸運嘅係，袋被鎅爛了，人冇受傷，但冇嘢被偷走，有機會係慣犯，專揀老人家落手」。

樓主在回應欄補充，事發於「早上07:30發生，真有點猖狂，二十多歲男」。

從樓主上載的相片可見，遇害的黑色袋子慘遭「開膛破肚」，破口由拉鏈旁邊直落，鎅出的巨大裂口觸目驚心。

網民：孭袋最好向番前面安全啲

帖文一出隨即引爆街坊關注，不少人直斥賊人手法「好猖狂」，但慶幸「好彩冇鎅到人」，建議「孭袋最好向番前面安全啲！」。

有網民不禁憶述「20幾年前我爸喺深圳就試過被人鎅開銀包，估唔到今時今日香港會發生咁嘅事」。

資料來源：GenuinePelican5393＠facebook

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