「打氣黨」觀塘搵獵物 吸煙怪男搭訕：介唔介意出鏡？想同朋友打氣 網民心寒爆一恐怖想法......｜Juicy叮

有路人近日懷疑在觀塘遇上新型騙案，被怪客以「想同朋友打氣」為藉口，突兀要求「介唔介意出鏡？」。對於陌生人無故游說拍片，大批網民直呼事有蹊蹺，擔心日後會被不法之徒利用。詳情見下圖及下文：

「打氣黨」觀塘搵獵物 吸煙怪男搭訕：介唔介意出鏡？想同朋友打氣 網民心寒爆一恐怖想法......逐張睇↓↓↓↓

樓主：問我介唔介意出鏡

樓主今天（31日）凌晨在社交平台Threads以「新型詐騙手法」為題發出警世帖文，留言查問「係咪新型詐騙手法？」。

樓主接著講述詳情：「今日喺觀塘喺東廣場門口等人。如常有一堆人企喺門口食煙。企咗陣已經見有幾個人喺度上下打量我，冇耐其中一個掉低咗支煙嘅男人（下稱A）就行埋嚟我度問我介唔介意出鏡。我拒絕」。

聲稱拍片為私人用途 想同朋友打氣

樓主續稱：「A就打眼色畀另一個喺度都係食緊煙嘅男人（B）叫佢行埋嚟。B行到埋嚟，A就同我講：我哋拍啲片係私人用途，想同朋友打氣。心諗咁古怪？三唔識七打咩氣？於是我再拒絕」。

事件還有下文

事件並未就此完結，樓主表示：「之後男人B再同喺路邊仲食緊煙嘅另一個人點咗個頭。見佢哋呢3個人咁古怪，我即刻行開咗。過咗陣，我再喺附近經過。見到另外有一個兩個女人嘅組合都係週圍問人同一個問題＂方唔方便出鏡？＂到底係sell（賣）嘢定詐騙？」。

網民憂「AI換頭」

看過帖文後，有網民說出自己的恐怖想法，擔心這有可能是高科技犯罪的收集素材手法，稱「AI換頭」、「用您哋個樣＆聲音加入AI，去呃你啲朋友」。

網民讚樓主醒目

面對這種古惑招數，網民一致認同樓主「直接走人」的做法是最正確及醒目的應對方式：「好彩你醒目！唔回應，行開走人！」、「奇奇怪怪，唔好理佢直接走就啱了」、「拒絕，不理，走人就對了」、「古古惑惑唔X慌好嘢🤡」。

資料來源：your_lil_frd＠Threads

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