「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮

搭港鐵企近車門位置，隨時成為「關門黨」獵物。太子站近日驚現猖狂疑匪，懷疑趁列車關門一刻硬搶女乘客手袋，還好女事主扯實唔放與對方角力，雙方變相隔著車門上演為時約1分鐘的「生死拔河」。有目擊者特別提醒「一類人」要格外留神，免招損。詳情見下圖及下文：

「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神逐張睇↓↓↓↓

隔門上演「生死拔河」

樓主早前（25日）在社交平台Threads發帖，留言指「大家小心啲坐地鐵，因為今日11:50分鐘左右喺太子地鐵站內，地鐵關門時，有個男人過嚟搶一個女人的手袋，門已經關閉，嗰個男人繼續搶手袋，兩個人一個喺門口外面同門內面的人互相拉扯，好彩個女人死都扯住個袋無放手，跟住門一開嗰個男人即刻跑出去電梯上大堂逃走。😓😓大家小心的，特別孭住名牌手袋的女士」。

樓主在回應網民時補充「就係關咗門，出面嗰個人扯個袋，裏面嗰位女士抓緊手袋唔放啦，持續1分鐘，地鐵開返門，賊就人群中逃走啦」，並提醒「企門口唔好睇電話」，要時刻保持警覺。

另一目擊者：大家要小心

雖然「關門黨」最終失手敗走，但帖文一出即引發網民關注，另一名目擊者亦現身留言親證：「我都目擊到！大家要小心！」。不少網民感嘆治安變差，驚呼「日光日白都咁狼死」；還有人憶述「20年前都親眼見過地鐵關門一刻搶手袋」。

有人驚嘆「日光日白都咁狼死」、「咁恐怖，治安都差咗。早前搶電話…而家係搶手袋（特別女士們唔好屋企咁近門口位置，好容易俾啲賊人得手😡）

被問及現場是否「無人幫手？？？！」時，樓主回覆稱「幫唔到，太快啦，等我哋有反應時，賊已經逃走啦😓😓」。

網民：手袋條帶要繞喺手

有網民指出，這種趁關門打劫的手法其實一直存在，但現時賊人明顯變得更加猖狂：「之前都聽過地鐵臨閂門嘅時候就搶企喺門邊嘅人嘅手機，而家猖狂到搶手袋，大家真係要小心！」。

為了防範這類「關門黨」，有網民強烈建議女士們改變孭袋習慣：「手袋直情要斜揹」、「手袋條帶要繞喺手」，減低被輕易扯走的風險。

資料來源：zhongmeyoyo＠Threads

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