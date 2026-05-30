擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮

「工字不出頭」，不少打工仔都夢想自己做老闆。近日有準老闆看中去年剛入伙的東涌新公屋——翔東邨商機處處，準備開舖大展拳腳。不過卻正綢繆到底做甚麼生意好？於是上網集思廣益，邀請東涌街坊提供意見。有網民熱心獻計，指做「呢行」實賺。詳情見下圖及下文：

擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺逐張睇↓↓↓↓

樓主：打算搵舖做生意

樓主早前以匿名身份在社交平台facebook群組「東涌翔東邨街坊互助群」發帖，留言指「打算搵舖做生意，但未諗到做乜好，歡迎大家提供寶貴意見」。

在眾多留言中，呼聲最高、最多人強烈推薦的不是食肆，而是「自提點」，甚至是「24小時自提點」。

呼聲最高推介：成本低、零門檻

隨著新屋邨入伙，街坊網購傢俬日用品的需求龐大。有心水清的網民作出精闢分析，指「自提點實旺場，嚟緊陸續咁多屋邨入伙。又冇咩技術門檻，成本又低，不過就要親力親為慳返啲人工」。

除自提點，網民其他提議確實包羅萬有，當中以小店為主——

網民貼士：呢頭係最缺甜品舖

不少以穩陣為先的網民建議，可考慮較為小本經營的民生店舖，當中包括甜品舖、車仔麵、粥舖、凍肉舖、課餘託管／托兒所等。

食肆方面，有街坊反映區內訴求：「呢頭係最缺甜品舖」，另有人直接建議「賣小食，魚蛋腸粉燒賣，賣快餐飯」、「魚蛋燒賣腸粉煎釀三寶碗仔翅」；甚至有人留言：「如果翔東邨開的話，建議開間可以飲茶的餐廳」。

有人主打日市，亦有人著力迎合「夜繽紛」，建議開設夜市，如「酒廊，酒吧😎」、「堂食串燒酒吧」、「串燒店、n餸飯店」。甚至有人提出挑戰創業成本較高的「酒樓」。

網民反建議：不如去揸的士

此外，有網民提出反建議，勸退樓主別冒險搞生意，不如轉行揸的士更著數：「咁近機場梗係揸的士啦，日日有大單出去！」

2025年入伙的翔東邨共有5座樓宇，分別為翔日樓、翔月樓、翔星樓、翔輝樓，單位面積14.3至35.99平方米。

資料來源：facebook東涌翔東邨街坊互助群

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