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輕鐵躁漢疑「打人打到落車」 格劍式舞手杖窮追 男乘客急逃 網民因一嬌俏動作爆笑｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：14:05 2026-05-29 HKT
發佈時間：14:05 2026-05-29 HKT

輕鐵屯門兆康站早前上演一幕懷疑「打人打到落車」的暴力場面，一名短褲躁漢格劍式舞手杖窮追一名男乘客，對方情急下落荒而逃，期間嬌俏地在月台繞場一圈。網民爆笑指「加埋百幾歲」的兩人有莫名喜感，像「小學生玩緊」、「好有老婆打老公嘅感覺」、「好青春」；有人甚至把短褲躁漢形容為「兆康孫悟空」。詳情見下圖及下文：

輕鐵躁漢疑「打人打到落車」 格劍式舞手杖窮追 男乘客急逃 網民因一嬌俏動作爆笑逐張睇↓↓↓↓

樓主：？？喺輕鐵打人打到落車

樓主早前（26日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「？？喺輕鐵打人打到落車」。片中見到短褲躁漢一路持手仗，像格劍般追著一名男子揮舞，對方似乎無意還擊，一心逃跑，結果演變成在月台繞場一圈的麻鷹捉雞仔、你追我躲搞笑場面。

網民：童心未泯玩捉伊因

不少回應的網民似乎都覺得片中兩人的打鬥動作無殺傷力，且近乎返老還童：

。「好青春」；
。「啊叔玩捉伊因」 ；
。「咁小學雞放學追逐🐤🐤」；
。「小學生玩緊啫，唔使咁緊張」；
。「好似細路仔喺度玩咁，好cute」；
。「童心未泯嘅兩位大男孩，喺輕鐵玩捉伊因，好可愛」。

網民：有老婆打老公感覺

除了捉伊因，更有網民神比喻兩人的動作似足經典遊戲：「捉雞仔😂」、「麻鷹捉雞仔老年版」。有食花生的網民更加笑言，他們的追逐「好有老婆打老公嘅感覺」、「老豆打仔😂」。

有網民則留意到大戰中的「武器」和姿態，笑言：「以為攞住支自拍棍用360度跟拍」。有網民還為持手仗的躁漢主角冠上「兆康孫悟空」稱號；也有人覺得躁漢的招式具俠者風範，神留言爆出一句：「洪七公」，令人聯想起丐幫幫主出場。

資料來源：cu_copper_＠Threads

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