金鐘站廁格隔板見小黑洞 女乘客懷疑似針孔？ 證虛驚一場 港鐵已巡查：安裝洗手間用品後遺留釘孔｜Juicy叮

一名女乘客昨天（28日）在港鐵金鐘站站內洗手間如廁期間，發現廁格隔板有小黑洞，驚覺「咁似針孔？」。不過港鐵今日（29日）派員巡查金鐘站內所有公共洗手間，確認廁格分隔牆上的小孔，為早前安裝洗手間用品後遺留的釘孔。雖然虛驚一場，但不少機警的網民也貼心傳授防偷拍絕招自保。詳情見下圖及下文：

金鐘站廁格隔板見小黑洞 女乘客懷疑似針孔？ 證虛驚一場 港鐵已巡查：安裝洗手間用品後遺留釘孔逐張睇↓↓↓↓

樓主：咁似針孔？

樓主昨日在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「咁似針孔？（金鐘站女廁）」。相中見到廁格的隔板有數個小黑洞。

樓主在回應欄補充，「有人想求證，就去金鐘站女廁右手邊嗰行廁所睇下，唔記得第幾格（大概2-3格。。。嗰格見到個隔板高高低低都有n個孔。。。最搞笑係個廁板蓋係拆咗落嚟。。。」。

網民冷靜看待：維修痕跡

面對偷拍疑雲，有網民冷靜看待，估計小黑洞的來源可能是維修或更換設備留下的痕跡：「你估下個廁紙架點樣裝上去？」、「舊嘅裝紙巾架、消毒液架」、「諗太多了。。。杯弓蛇影」。

港鐵回應

港鐵回覆《星島頭條》查詢時表示，已檢查金鐘站內所有公共洗手間，確認廁格分隔牆上的小孔，為早前安裝洗手間用品後遺留的釘孔。

熱心網民「獻計」自保

雖然虛驚一場，但大批熱心網民也在留言區「獻計」自保，以備不時之需。除最直接的「報999」之外，還將各種日常用品化身防偷拍神器，以下分為3大派別：

物理封印派：

不少網民認為最實際的做法就是「封眼」：「帶備黑膠紙出街！」、「係時候帶貼紙出街」、 「去文具舖買啲黑色貼紙」、「搵人用牛皮（膠紙）封咗佢」、「隨身帶備🩹防水膠布一嘢黐上去」、「我隨身一定有膠布，大家幫手黐」、「帶定啲泥膠喺袋」。

隨機應變派：

「建議有得選擇就去另一個廁所，假設真係針孔你好難判斷有幾多位有，應急處理就當然係用紙巾塞住」、「去廁所見到要用紙巾塞住」、「攞啲濕水廁紙撻落去…去完廁所再研究」。

硬核破壞派：

火爆網民提議直接「摧毀」可疑裝置：「直頭挖粒嘢出嚟咪知囉，估咩啫」、「隨身帶盒大頭針，一嘢啪爛佢」。

資料來源：Threads

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