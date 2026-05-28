風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮

酷熱天氣殺到，天文台更預料明日（29日）日間極端酷熱，新界氣溫高達36、37度，出街一把「風扇仔」旁身似乎是基本裝備，有港男昨日（27日）在網上分享自己停不了的「買風扇仔」行徑，更曬出超誇張的「風扇仔大軍」合照，在大批網民追問下，這位「風扇仔大戶」無私地分享試伏後的血淚實測報告。

風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點↓↓↓↓

這位樓主「風扇仔關注組」facebook專頁發帖，大呻自己彷彿中了風扇仔降頭：「呢排要忍吓手，唔好再出深水埗，每出一次就買一部」。

自爆「買風扇病態」豪曬20把戰利品

他隨帖文附上的相片中，大大小小、五顏六色的風扇仔列陣排開，足足有19把不同款式的手提風扇。

從相片中可見，這批風扇的設計五花八門，當中有純白簡約的百搭款、深色耐污的實用款，還有各種大小不一的長柄手持風扇、可靈活調校角度的摺疊式設計，甚至有超級輕薄的卡片型風扇及無葉款式。

樓主後來更在留言區「自首」，補上一張相片，相中展示了一把灰黑色的長柄小風扇，笑指自己「影留咗一部」，足足湊夠20把風扇的震撼陣容，難怪有網民驚嘆這簡直是「成個武器庫咁」，甚至笑指他將來可以「開博物館」。

神回喪買原因：「買風扇係男人的浪漫！」

面對這如此驚人的購買力，有網民不禁關心樓主是否生活遇上不快：「你有咩唔開心？要買咁多風扇仔來解決？講出來我地係度聽。」

結果樓主神回覆一句：「買風扇係男人的浪漫！」不過他隨後亦直認自己這種瘋狂行徑的確「係病態」，有同道中人留言表示，自己也曾瘋狂買下超過40個芭蕉扇，最後一部部送給親戚朋友，樓主亦坦言，自己其實已經將不少風扇轉贈了給親友，可謂「獨涼涼不如眾涼涼」。

20部血淚實測！出街最涼、續航力最長機皇揭曉

樓主既然買了這麼多部，大量網民湧入促請樓主分享「血淚實測」報告，以「造福」各風扇仔同好：到底哪一部才是終極「機皇」？樓主亦大方回應為各網民作出了精闢的評測。

當被問到戶外用哪款最好時，樓主首推「F95D」型號（文中提及的各款式風扇仔外貌，請參看上列圖輯），直指其他款式「都唔係好夠力同太嘈」。有網民上載了一張全黑色的F95D相片，大讚「用來用去都係呢部最好！風大續航耐」，樓主深表認同，表示自己大部份時間都是用它。

綜合樓主的血淚經驗，揀風扇其實不需要花巧，好用與否全靠兩大關鍵：第一是「出風夠闊夠力」，第二是「摩打唔可以太嘈」，樓主首推的F95D，正是憑著這兩點成為他日常出街的首選。

靜音之選／最大風之選

至於想要靜音之選，樓主則上載相片展示了兩把一黑一白、網面較大的短柄風扇，推薦指「呢兩把冇咁嘈，出風比較闊吹得舒服」，而說到「最大風」的款式，樓主再貼出一張有著金屬網面、造型較為厚實的黑色風扇相片，稱這部是火力最強的代表。

有趣的是，以為買大牌子就一定好？樓主在實測報告中直指相片中體積最大的一部大廠品牌的風扇「唔掂」，反而推介旁邊不知名的輕薄卡片型風扇。樓主與網民一致認為那種扁平輕薄的設計雖然只能手持吹風，但勝在「又輕又大風，風面積又大」，唯一缺點是開到最大風只能捱30分鐘。

各路「風扇達人」推薦愛機：「用過呢部返唔到轉頭」

帖文引發熱烈迴響，各路「風扇達人」亦留言互相切磋，紛紛上載相片大曬「心頭好」，有網民貼出一把黑色大風口的風扇，指其三角形風口大過某知名品牌，「用過呢部就返唔到轉頭，真大風，缺點係嘈+偏重+價錢比較貴」。

有網民則推薦近日大熱的「暴力風扇」，紛紛上載各種巨型、如風筒般的重型大炮風扇相片，更有網民貼出自拍影片，片中人將兩把巨型風扇猶如護心鏡般掛在胸前左右開弓，誇張地形容「左右入冰水噴霧... 熱到抽筋都用啊」，甚至揚言要準備叫救護車，在炎熱中提供輕快笑彈。

此外，留言區還展示了千奇百趣的風扇圖鑑：有網民上載了一部隱藏在特賣城角落、只需$35的純白色高性價比機皇，有網民展示了底部可以放入兩粒18650電池的特大號風扇，聲稱能用上好幾個小時。

有網民則推介附有水箱、能噴出霧化效果的藍色風扇，更有網民貼出過往買下的各種夾腰款式，以及聲稱內置四粒大容量電池、火力強勁的新款風扇，令人大開眼界。

不過，在炎炎夏日，有網民亦留言大呻在無冷氣的車廂拿風扇仔出來會被歧視，但有網民則開解直言「當無風又熱就好過無」，認為不用介意歧視目光，只要使用時不要騷擾到別人就可以。

來源：風扇仔關注組＠facebook

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