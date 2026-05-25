移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮

有移民英國的港媽在當地生活5年，取得永久居留身份，卻輸掉20年「表面」婚姻。在網上大呻迷惘的同時，不少」也在英離了」的同路網民現身留言，自爆在他鄉離婚的心路歷程。不少看透世情的網民則心細分析箇中原因，認為離婚與移民後放大夫妻雙方問題有關。詳情見下圖及下文：

移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題逐張睇↓↓↓↓

在英國生活5年 我輸了婚姻

樓主前天（23日）在社交平台Threads以「United Kingdom（英國）」為題發帖，留言指「在英國生活5年了，取得永居身份，但我沒有喜悅，因為我輸了婚姻！這幾年朝夕相對，看清楚了身邊的這個人，我做了一個決定，決定不再為了表面圓滿而留著這段經歷了20年的表面夫妻，我們終於離婚了！」。

樓主接著感慨「前路茫茫，好像迷失了方向，唯一可以寄托的，是兒女，但當他們上學了或者夜闌人靜，我都會問自己可以如何活出來？現實生活中，我沒有跟任何人／朋友透露我的內心世界，因為沒有人有義務接住我，只想在這平台，抒發一下！」。

樓主在回應網民時補充「英國生活只係一個trigger（觸發），冰凍三尺非一日之寒，其實留在香港，可能繼續這段表面夫妻，無人知」。

「在英離了」同路人心路歷程：

原來「在英離了」或在外國離了的同路人也有不少，有人更加慨慵留言細述自己的心路歷程：

•同樣情況，唔同地方。我慶幸我走咗，喺香港應該一世都無勇氣離開佢，加油！

•我（居曼城）都是英國🇬🇧離婚，決定以後單身下去仲開心🥳，毋須為其他人負責，只要好好照顧自己及孩子便開心🥳。

•完全明白你感受，同樣20幾年婚姻，同樣住外國。我講過好多次離婚，對方唔肯，好內耗、好辛苦。

•我都係同路人，一下子係難習慣同接受，但當日子慢慢咁過，你會發覺當初決定是正確，呢條路我行咗廿年，你都得，但千祈唔好收埋自己，要搞到自己好忙，把心情專注喺仔女度，當佢哋大咗，就係你嘅收成期，將來佢哋一定明白你今日嘅決定。

•我也在英國離了，開始的時候真的有點迷茫，但是生活還是要過，而且孩子還在看著你呢，調整好心態，繼續前進。這段婚姻當著你前世欠他的，今生還了，他只是陪你走一段路，不對的人勉強一起很痛苦。你值得有更好的人生，加油。

•同你的情況相似，20多年感情輸得一敗塗地，但要找人傾訴，又不知從何說起，更唔想做怨婦怨天怨地怨三光…我自己就咁做…有唔開心同AI（人工智能）講，佢真係接到，仲要情緒價值到位。抒發完情緒，就叫佢根據你身體狀況，俾飲食同運動建議你…慢慢收拾好自己…同時…叫佢教你投資…根據財政現況，給出合適的理財建議…又小注買吓妖股（叫佢推）…當你打造了一個更好的自己，同時學會投資搵錢….到時只會後悔開始太遲，鬼得閒同狗男人傷春悲秋！Sis（姐妹），加油，我在通往新世界的路上等你！

有網民則感性地開解樓主：

•其實人生冇嘢叫輸㗎。你學到見到好多生命經驗，當中有好多痛苦（我都經歷唔少）。但上天肯定唔會浪費你嘅生命經驗一定對你有用。

•用5年時間睇清一個人，好過你七老八十先發覺，呢樣先係誤你終生。搵啲興趣俾自己做，人生除咗婚姻，仲有好多有趣嘅嘢。

•其實⋯慶幸終於能看清楚自己及身邊的人⋯就算係結婚多久年紀多大⋯緣盡了就讓它過去不要可惜，糾纏 ⋯人生在世經歷過大大小小嘅事情⋯活在當下，重點係自己身體健康！繼續享受生活與未來 ！因為人生無常～

•人生有時候很刻薄。給你一張永居，卻同時收走一段婚姻。旁人看見的是身份、國外生活、20年的夫妻；只有妳自己知道，那些年夜裏同睡一張床，心卻隔得比英吉利海峽還遠。離婚不是輸。真正的輸，是明明已經冷了，還要為了外人眼中的圓滿，把自己一日日放在那段關係裏耗盡。

有網民細意分析離婚可能的原因：

•移民只係將隱藏咗／本來嘅問題放大突顯出來，唔代表響香港就一定無事。向前望。

•香港生活可以好忙。忙到連需要正視的問題也好像被隱藏了。所以先有人話得閒會亂諗嘢，但係諗諗吓啲嘢又可能係真係要面對的問題。

•疫情時，世界各地嘅離婚率都上升，原因係啲夫婦被迫wfh（在家工作），日對夜對，然後發現身邊嘅另一半非常難頂，能夠從過新生，恭喜你。

•移民後兩夫妻日對夜對產生磨擦最終離異，某程度唔係壞事。我見過唔少夫妻幾十年日間各自返工，放工後放假時相安無事。但其中一人 （或兩人）退休後，相處時間多咗，問題就出現，到時60幾歲要離婚阻力會好大，但唔離婚大家又好辛苦。 移民只係將個一直存在嘅問題提早浮現出嚟。

•其實我認識中好多香港情侶同你一樣，香港人生活往往係各有各工作忙碌完相約出街食個飯回家瞓又一日，生活上好多小問題都可以用少少錢解決，生活就是這樣，地方細生活環境細無時間俾自己思考每日都是累，所以任何事情都係吵一下就算繼續忙，但係英國生活變得好慢任何嘢都要自己解決，呢個時候大家先開始有時間去認真認識認清身邊嘅伴侶，慢慢先知原來大家性格係唔夾。換咗個地方，自己先有時間認識自己，追求自己想要嘅。離婚唔係壞事，係俾大家多一個機會，過咗一段時間後，大家再相聚傾下可能會係一對好好嘅朋友，婚姻只係一張紙嘅枷鎖，限制咗你哋好多嘢。

幸福人妻：移民英國我更愛老公

不過，也有幸福人妻留言「移民英國，我反而更愛老公，雖然搵唔返香港人工，但佢努力工作 又肯分担家務」。

資料來源：Threads

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