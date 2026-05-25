長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮

有市民留意到本港出現一社會現象，發現10個長者買餸7個「拉車仔」。網民拆解現象，指這除了是長者生活智慧外，背後還有一心酸原因。詳情見下圖及下文：

長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸逐張睇↓↓↓↓

樓主：佢哋架車仔堅有重量

「拉車仔」似乎是不少長者的外出標配。樓主前天（23日）在社交平台Threads發帖，虛心留言指「真心想了解下，點解街上面嘅老人家10個有7個會推住架買餸車仔？而佢哋架車仔係堅有重量喎！真係有咁多嘢要拎？」。如此一問，即引來網民熱烈回應，同時揭開「拉車仔」背後，香港長者日常生活中的各種隱形負擔和智慧。

後生一輩可能覺得「買兩棵菜、買嚿肉有幾重？」，但網民卻留言為樓主上一堂寫實「家務課」，有人指出，車仔入面裝嘅往往是生活中最重嘅必需品——「米、洗衣粉/洗衣液、洗頭水、漂白水/消毒劑、生果……」、「可能佢哋買定幾日餸，又有好多日用品要買」。

網民：手冇力

網民回應同時帶出不少關於長者身體機能退化的無奈。不少人直言「手冇力」、「你試下買餸就知」、「你一定唔使買餸……唔買生果都好重」、「因為你仲後生！没50肩及其他身體問題！」、「後生有氣有力當然唔會感受到拎好多嘢嘅滋味」。

有網民進一步提到「拉車仔」能預防勞損，稱「你仲後生，我孭書包孭多袋餸都膊頭痛……仲未計買米買廁紙買油買雞蛋，拉車仔無限年齡……我幾年前都已經開始拉車仔」、「講真我未到老人家年紀，但平時買餸有時買多幾樣真係感覺有點吃力，所以對於人哋用買餸車其實我表示理解」。

網民道出「拉車仔」心酸原因

而且，網民指出「拉車仔」還有另一輔助步行的作用，「扶住行，無咁驚跌」；有人心酸地稱「好多長者唔好意思攞手杖，咪攞部買餸車個車柄嚟借力行路無咁辛苦囉。😂😂😂」。

有人則客觀地指「個個都用，即係佢地覺得好用囉，有啲車仔都唔重㗎，佢哋有方法唔使行樓梯級，咁整體上係無咁辛苦嘅。利申：我個人幾抗拒用車仔，情願孭住幾十磅嘢當做運動， 不過唔排除有一日我都會用車仔買餸，起碼仲可以行動自如出街買嘢」。

還有人提到「拉車仔」這行為有年輕化趨勢，指「依家好多後生都推膠箱車仔！」。

資料來源：eve_9522＠Threads

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