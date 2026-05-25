大媽疑沙田商場內十萬火急剪腳甲 大陣仗除鞋除襪彎腰戙髀 網民視覺震撼：以為佢直播緊｜Juicy叮

一名大媽懷疑在沙田一商場內當眾剪腳甲，且似乎剪得當相十萬火急，在公眾座椅上隨手放下背包、手機，再大陣仗地除鞋除襪兼彎腰戙髀，為的就是掏出赤腳來剪腳甲，並剪出大堆「剩餘物資」。網民視覺大受震撼，且一度以為「佢直播緊」。詳情見下圖及下文：

大媽疑沙田商場內十萬火急剪腳甲 大陣仗除鞋除襪彎腰戙髀 網民視覺震撼：以為佢直播緊逐張睇↓↓↓↓

樓主揭露惡行

樓主前天（23日）在社交平台Threads上載相片發帖，揭露惡行。相中見到隨身攜帶指甲鉗的連身裙大媽，無視儀態豪邁地腳踏椅上，彎腰埋首剪腳甲，連手機也上地下天的倒轉擺放；現場還有一張紙巾。

網民：見到即開聲指罵

樓主拍攝時，大媽已剪出大堆「剩餘物資」。事件惹起網民公憤，形容情況「勁核突？」、「哇，咁Ｘ核突咁唔衛生」；有人直言假如「我當時在場，已經大腳伸到佢飛開10呎」、「見到即開聲指罵」。

有人感慨世風日下「這些不是在家裏做的咩」、「返屋企剪唔得」、「剪到咁多出嚟唔簡單 ，應該特登留嚟出街剪」、「突登除鞋除襪剪！？」，把她說成一位「愛乾淨嘅邋遢大姑」。

網民：有一下以為佢直播緊

由於大媽面向手機螢幕，有網民笑言「有一下以為佢直播緊，佢著住裙寧願打開腳剪，而唔係坐低」。有網民則受此啟發，表明「我以後唔會再坐呢啲位」。

資料來源：dhxujsv_＠Threads

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