陪伴幾代港人成長！91歲阿濃感嘆人生倒數「剩4位數」 親撰「晚年感言」惹共鳴 網民神回覆超暖心｜Juicy叮

提到「阿濃」這個名字，相信會喚起無數港人的中學時代回憶，這位原名朱溥生、現年約91歲的極具代表性的本港作家兼教育工作者，昨日（23日）在個人Facebook專頁發表了一篇題為「大勢所趨」的長文，提及「自己所處人生階段，屬於時日無多，剩下的日子是4位數的低位」。

他在文中分享了自己對生老病死的通透體會，字裏行間的豁達與從容，引來不少網民轉發與共鳴。

陪伴幾代港人成長！91歲阿濃感嘆人生倒數「剩4位數」 親撰「晚年感言」惹共鳴 網民神回覆超暖心↓↓↓↓

1934年出生的阿濃，在港從事教育工作達39年，任教過不同類型學校，教學工作之餘，他多年來筆耕不輟，作品多次被票選為中學生「最喜愛作家」，著作《點心集》、《青果集》、《濃情集》、《阿濃說故事100》等陪伴了幾代人的成長。2009年，他獲香港教育學院首次頒授的榮譽院士榮銜，表彰他對教育工作的貢獻。

近年需照顧健康欠佳妻子

阿濃1993年移居加拿大，至今依然心繫寫作，不時在社交平台分享生活點滴，近年他亦透露，已屆高齡的自己現在要肩負起照顧健康欠佳妻子的重責。阿濃昨日（23日）在個人Facebook專頁，發表了一篇逾六百字題為「大勢所趨」的晚年感悟長帖文。

整理電話簿驚覺「大勢所趨」

帖文開首，阿濃提到自己近日在整理電話簿，將已離世朋友的名字、地址和電話刪去，過程中驚覺一個無奈的現實：「我上一代的朋友幾乎已全部不在，碩果僅存一兩位，這真是大勢所趨。」

他指出，近年離世的主要已是他這一代人，不論平日看似狀態多麼良好、耳聰目明、談笑風生的老友，有時也會突然傳來噩耗，只因他們都屬於「要謝世的一代」。

對於生死，約91歲的阿濃毫不忌諱，他坦言早知自己所處的人生階段「屬於時日無多」，剩下的日子大概只處於「4位數的低位」。

他感慨，處於這個日子拮据的年代，理應珍惜不白過，但自我觀察下，卻覺得大半時光都被「浪費」掉了。他笑指自己花了許多時間打一小時「言不及義」的電話粥，又或是呆在電視機前看勾心鬥角的宮廷劇、無意仿效的烹飪節目，以及三十多年前的舊戲重播。

看破世俗紛擾：一毛錢也帶不走

除了反思自身，阿濃亦以其作家的敏銳觀察力，點出世人許多看不開的執著，他提到有人為了環保將室溫調低、在家穿羽絨、廁紙一格格數著用，雖然是好事，卻活得太約束，「到兩腳一伸時，一毛錢也帶不走」。

他又看到有老人家對已成年的兒女介入太多，強加不合時宜的要求而引發爭執；甚至有人為電訊公司收費斤斤計較而大傷中氣，或為外國總統選舉與朋友爭論割蓆。阿濃認為，這些爭執與筆戰終歸起不了作用，純屬浪費時間。

在帖文的最後，他總結出充滿大智慧的生命哲學：「看到世局也好，人生也好，總有一個大勢，任何個人無法違逆，順勢而行，自在得多。」

網民溫馨回覆：無謂之事也是一種休息

這篇字字珠璣的帖文一出，感動無數網民，大家紛紛留言表達對阿濃的敬意、思念以及對人生的共鳴，有不少從六、七十年代甚至千禧年代就開始閱讀阿濃作品的讀者感性感嘆，感恩老師依然健康，更直言雖然未曾親身碰面，但阿濃的存在就象徵著自己的中學年代仍未遠去，憶起當年泡在圖書館尋找他著作的美好時光。

對於阿濃自嘲看電視、閒聊是「浪費時光」，許多網民卻不以為然，貼心地送上安慰，有讀者溫柔地回應指，漫長的電話與重播的舊戲，可能是安撫心靈的良藥；如果生命每一分鐘都要做「有意義的事」，精神就會繃得太緊。

阿濃「順勢而行」哲學引共鳴

網民又認為人如機器，開動久了也會發熱，偶爾做些看似無聊無謂的事情，其實是一種調節和休息，網民紛紛勸慰阿濃要善待自己，任性一下無妨，做令自己快樂的事就好。

阿濃「順勢而行」的哲學也引起了廣泛認同，許多讀者深感共鳴，表示一個人所爭的多是無謂，口舌之爭尤為不智，不如放下世俗的繁雜與爭拗，讓心靈自在逍遙。網民們又齊聲祝福阿濃老師能繼續保持這份面對歲月洪流的通透，活在當下，在未來的日子裡順其自然、自得其樂，壯如松柏般度過最舒坦的歲月。

來源：阿濃＠facebook

延伸閱讀：

十本好讀｜中四生黎欣瞳奪本地原創大獎 阿濃鄧文瀚成中小學生最愛作家

KellyChu - 「十本好讀」頒獎 阿濃又「冧莊」｜Executive日記

第19屆「十本好讀」得獎名單出爐 一樹及阿濃成最愛作家

【人物專訪】兒童文學作家阿濃 推介必看經典圖書

阿濃新書以物喻人 寄語港人創有情世界