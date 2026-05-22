公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮

有住公屋的女網民為脫離關係惡劣的家人，在本周三（20日）回家辦理公屋除名，結果演變成流血衝突，在回家執拾行裝時，聲稱慘遭母親反鎖屋內兼咬傷，最終需報警解困，引起網民熱議。

公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」↓↓↓↓

據涉事女網民在本月中（13日）發布的帖文透露，她與同住大單位的家人已經近兩年沒有聯絡。

由於家中有多人有收入，面臨要繳交公屋「富戶租金」的危機，樓主指家人企圖以親情勒索逼她回家填表，但她心意已決，直言「唔想俾收入資料佢哋」，加上考慮到即使日後戶主過世自己亦無法繼承單位，不想付額外租金留位，因此打算直接辦理除名手續，徹底斷絕關係。

當時有不少同為過來人的網民留言教路，分享如何私下約見房屋主任交表，避免向家人洩露新住址。

為避富戶政策決絕除名 樓主自爆遭反鎖屋內受傷

經過一輪心理掙扎，樓主稱本周三（20日）終於親身前往租務辦事處遞交除名表格，但是當她返回單位打算拿走最後的個人物品時，卻爆發嚴重衝突。

樓主昨日（21日）在帖文中憶述，當時母親剛好在家，竟突然發難將她反鎖在屋內，她指當時男友在門外無法施援，自己更被母親咬傷，無奈之下唯有報警及召喚救護車。

細佬開門母死守 最終只有報警

據樓主描述，警員接報到場後不斷隔門游說母親，但對方情緒徹底失控，樓主引述當時母親的瘋狂言論，指她「不斷話生咗個白眼狼，要警察開槍打死佢，話無生存意義」。

帖文續指，後來樓主的弟弟趕回家中，雖然成功解鎖開門，但母親仍然趴在鐵閘前死命阻擋，最終警員要「3個人去開門然後制服我媽（上咗手扣）」。結果，母親被帶往醫院急症室見精神科，而樓主亦終於可以拿走物品離開，她更聲稱母親在暴怒期間將部分物品扔落街，無奈嘆言「我應該有啲嘢永遠都執唔返」。

外遊老豆冷回 樓主：好攰好辛苦

經歷完這場猶如困獸鬥的鬧劇，更令樓主心寒的是父親的反應，樓主透露，其父親當時正外遊八天，得知事件後的第一個訊息竟是責怪她，對她說「極度失望，話我搬咗出去搞到依家咁樣」。

面對如此冷漠的家人，樓主坦言「好攰好辛苦」，只希望事件能真正告一段落。

網民齊撐為女事主打氣

樓主的經歷曝光後，大批網民紛紛湧入留言區為她打氣，對於樓主描述的父母行為，網民幾乎一面倒嚴詞撻伐，直斥是恐怖的「有毒原生家庭」。

有網民痛斥：「唔好聽都講句，個老母癲嘅，個老竇戇Ｘ嘅，你就咪理佢哋啦」、「乜嘢『好失望』啫？佢哋冇諗過佢哋都令到你好失望嘅咩？」。

樓主感恩：終於有其他人見到我唔係黐線果個

有大量過來人亦留言鼓勵，恭喜她「重獲新生」、「脫離苦海」。對於母親罵出「白眼狼」一詞，更有網民突破盲點嘲諷：「睇見『白眼狼』呢3個字，就知你阿媽唔係香港人」。

面對排山倒海的支持，樓主感恩地回應，表示雖然事情鬧得很大，但心裏其實輕鬆了，因為「終於唔係得我一個人覺得屋企有問題，終於有其他人見到我唔係痴(黐)線果個」，她明言現時雖然未完全封鎖家人聯絡方法，仍需要時間療傷，但深信未來的日子一定會越來越好。

來源：Threads

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