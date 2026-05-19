「無老婆點算好？」高小學歷技工寫信去保良局領老婆 網民考古尋92歲求親信男主角 超神文筆秒殺大學生｜Juicy叮

「無老婆點算好？」近日一封60年代寄去保良局領妻的信函，在網上流傳引發極大迴響，寫信的為一名只有高小學歷的技工，其秀麗文筆字跡，震撼不少網民。

網民除關注這位現已92歲求親信男主角最終是否成功，這封考古信更掀起了一場關於舊時代婚姻觀、教育水平以及昔日香港生活面貌的熱烈討論。

「無老婆點算好？」高小學歷技工寫信去保良局領老婆 網民考古尋92歲求親信男主角 超神文筆秒殺大學生↓↓↓↓

有網民在「香港懷舊雜誌」FB以一句「無老婆點算好？揾保良局啦！」作為開場白，並附上一張極具歷史價值的照片，瞬間帶大家穿越時空，回到半世紀前的香港。

高小學歷 從事技工「凡十餘年」

這張引起轟動的相片，原來是來自保良局歷史博物館的珍貴藏品，照片中是一封寫在直行信箋上的求親信，字體端正秀麗。

信件內容大意是，一位時年29歲、自稱「鄙人」的黎姓男子，自述僅受過「高小教育」，從事技工工作「凡十餘年」。他寫信給保良局的目的，是申請「領娶」局內的女子為妻。信中情感懇切，提到自己「上有高堂白髮慈母乏人照料」，因此希望娶妻以盡孝道，信末更用上「不揣冒昧」等文雅字詞。這封信件無論是格式還是行文，都透出一股濃厚的時代氣息。

網民：如今大學生未必寫得出

帖文一出，網民的焦點首先落在黎姓男子，那一手好字和儒雅的文筆上，有網民驚歎表示，寫得字體端正、行文儒雅，甚至感慨如今的大學畢業生也未必能寫出這樣的字。

對於這位僅受過高小教育的技工能否寫出如此佳作，網民分成了兩派，一派人認為這大機率是當年街頭「寫信佬」的代筆佳作，直言以前街口實有阿伯擺檔幫人寫信，有網民更笑言「9x9 搵寫信佬代筆」。

不過，不少網民則認為這位黎先生，能寫出如此佳作並不出奇，為了探討當年的教育水平，樓主與網民紛紛上載圖片佐證，樓主分享了一頁《民國尺牘》，說明五、六十年代的小學生都會學習這類書信範文，寫信見得下人並不出奇；同時又有網民貼出1953年小學畢業會考常識科試卷，證明當年小學畢業的水平絕對不容小覷。

信中竟藏史書文體常用字

信中另一個引發爆笑的誤會，是黎先生的工作年資，有網民看錯字，驚訝留言問，廿九歲怎麼可能做了幾十年（九十餘年）事，是不是看錯了，隨即有心水清的網民糾正，那其實是「凡十餘年」的「凡」字異體寫法，意即總共十多年，是史書文體常用字，這才解開了「九十歲童工」的世紀大誤會，但亦間接顯示了這位黎先生中文水平不弱。

有網民亦特意翻查了信中發信人地址，上載了信中標註的筲箕灣道同一街號現時的街景相片，感嘆滄海桑田。

網民分享長輩保良局領妻經歷

「保良局可以搵老婆」絕非都市傳說，而是確有其事，樓主上載了一份保良局的舊規章文件，上面清楚列明了「凡欲領娶女子為妻室」的各項條款。有網民分享長輩的經歷，指當年老父與一班兄弟也曾寫信去保良局想搵老婆，不過收到的都是事先印好的禮貌拒絕信，估計成功率不高。

但樓主隨即以上載的多張舊剪報反擊，證明當年保良局「嫁女」亦屢見不鮮。例如在1954年的《星島日報》，以及1971年的報章，都圖文並茂地記載了保良局主事為局內女仔辦理嫁妝、甚至由當年總理梁王培芳女士見證的新聞，樓主更附上剪報中提及的龍鳳手鈪相片，以及另一張舊時的報紙通告片段，足證當時保良局為適婚女子安排婚嫁是確切存在的服務。

自爆聚妻真正目的 網民：如為現時會被圍插

這封信亦引發了現代與傳統價值觀的碰撞，信中黎先生明言娶妻是為了照顧白髮慈母，有網民指出，如果以現在某些邏輯，肯定會被圍插，會被批評為只想娶個工人來服侍老母。

但亦有不少網民理解，在那個年代，新抱侍奉家翁家婆被視為天公地道，傳統觀念就是如此。

網民召喚92歲黎先生：你成功咗未？

網民亦對黎先生的經濟條件進行了推敲，有網民認為當年300元一個月人工已經算中上，但樓主則上載了一段關於當年政府文員與技工薪酬對比的文字討論，以及一張探討1961年廉租屋租金約102元的剪報，指出黎生的收入在當年只算是一般技工水平，並不算十分豐厚。

這則帖文不單是一次集體回憶的考古，更像是一堂生動的香港歷史課，有網民幽默地總結，黎先生當年寫這封信時29歲，算起來今年應該已經92歲了，說不定他老人家有機會見到這個帖文，親自現身說法，解答大家究竟當年有沒有成功在保良局娶得美人歸呢。

歷史解密：保良局館長親揭「領婚」秘辛

時任保良局歷史博物館館長梁惠娟過去接受傳媒訪問亦曾為這段歷史解畫，原來這項俗稱「領婚」的服務，背後藏著一段洋蔥歷史。在十九世紀的香港，拐賣婦孺問題猖獗，保良局收容了許多逃出「火坑」、無依無靠的女子。當她們到達適婚年齡，局方就會代為把關，為她們尋找好歸宿。

不過，想在保良局「領老婆」絕對要過五關斬六將！梁館長強調，男方首要條件必須是「獨身」（未婚或喪偶），局方嚴禁男士娶局內女子作妾侍。當年的申請人多為務農或打工仔，配對過程亦相當認真。

梁館長分享了一宗真實案例：曾有一名月薪20元的28歲喪偶印刷廠工人，在局內連續與7名女子相睇見面，最終與一位名叫「秀英」的女子情投意合。保良局對「嫁女」極為重視，不但安排秀英乘坐當年非常罕見的「砵砵車」（汽車）風光出嫁，整個儀式更會在局內的關帝廳隆重舉行，由當屆總理親自證婚，連傳媒也會以「保良局又嫁女」為題大肆報導。

這項極具時代特色的服務，最終在1971年迎來最後一位「保良局女兒」出嫁後便正式步入歷史。梁館長解釋，隨著社會環境與風氣演變，保良局開始著重教授婦女一技之長（如織毛巾、烹飪、育嬰等），讓她們能夠自立更生。當女性在社會上有了出路，便不再需要單純依靠婚姻和男士來改變命運，「領婚」服務亦隨之圓滿完成了它的歷史任務。

來源：香港懷舊雜誌＠facebook、保良局歷史博物館

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