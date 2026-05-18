一家大細搭的士食驚風散 疑遇恰埋眼高齡司機 網民喊驚傳授保命絕招｜Juicy叮

有一家大細搭的士時遇上懷疑駕駛期間恰埋眼的高齡司機，在車上飽吃一頓驚風散。網民喊驚之餘，還熱心傳授各種保命絕招。詳情見下圖及下文：

一家大細搭的士食驚風散 疑遇恰埋眼高齡司機 網民喊驚傳授保命絕招逐張睇↓↓↓↓

樓主：我成家人條命喺佢手上

樓主昨天（17日）在社交平台Threads以「的士司機」為題上載短片發帖，留言指「你哋估吓佢係瞓著咗，定係隻眼細🤥，其實好希望要管制的士司機年齡，雖然年紀咁大都要養家好慘，但係我成家人條命喺佢手上仲慘仲驚」。

樓主在回應欄補充，司機「仲要揸車Chok下Chok下💀」。短片中，從倒後鏡見到，司機疑似在駕駛期間閉上眼睛。

網民搞笑：呢啲叫瞇埋眼都識揸

針對高齡司機的駕駛安全問題，有網民就政策獻計，建議「超過75歲要再考慮一次路試，超過85歲要每兩年考一次」。另有網民搞笑地指司機是在「間歇性閉目養神」、「全靠感覺去揸車，神級司機先做到」、「呢啲叫瞇埋眼都識揸」。不過，還是有人替司機講好話，指「佢有眨眼」。

有人則認真分析，指出因為司機「舂緊眼瞓」，手眼腳無法完全協調，才會導致行車時「Chok下Chok下」、「通常就係呢啲司機瞌眼瞓，身體有個反應叫『入睡抽動』。 隻腳不受控一用力就踏實油門，嗰1-2秒，就發生意外」。

網民似乎認出涉事司機

有留言的網民似乎認出涉事司機，指「呢個阿伯好似之前揸紅Van（小巴）」、「我都好似係坐過佢車，同你有一樣嘅疑問！」、「頭先我喺旺角懷疑見到佢，我都覺得佢舂緊眼瞓，開得好慢，去到燈位轉燈又唔行，我過咗佢之後去到下一個燈位等燈，幾驚佢撞埋嚟」。

網民分享保命絕招

不少網民也遇上同類驚的司機恰眼瞓險經歷，並分享各種保命絕招：

•我試過扮喪咳，之後佢被我嚇醒咗😅。

•我都遇過😭踢咗佢兩次張櫈佢醒咗一醒。

•我試過，老公見到佢瞓著，即刻叫醒佢😵‍💫😵‍💫😵‍💫。

•凌晨5點幾去機場......都試過！跟住不停講嘢，令到佢唔好瞓！

•我都遇過的士阿叔舂眼瞓，架車S字型咁行。要不停大聲同佢講嘢。事後激發咗我學車嘅決心，準備隨時搶呔自己揸🤪。

•我有一兩次夜晚搭的士返屋企！見到個司機又喺度舂眼瞓！我製造啲聲出嚟......同埋真係忍住問佢：師傅要唔要拍埋路邊唞一陣？我唔介意你個錶照跳😅因命仔緊要。

•我都試過一次，開車之後，佢都好似攰攰地，到等燈佢直頭瞓著咗⋯⋯我叫醒佢同佢講轉咗燈啦！！！佢先醒，繼續開車🚗⋯⋯我同我仔好驚佢再瞓……好彩路程短，真係好驚。

•我都試過搭過一架伯伯揸車的士司機，去到龍翔道瞓咗！我大聲叫咗佢幾次係咪瞓咗佢先識醒！（佢不繼話唔係但見佢揸到架車又左又右，好彩當時唔多車，好肯定瞓咗）我之後嗰10mins（分鐘）路程唯有不斷同佢傾偈等佢唔好瞓！嚇死😰。

•早幾年我坐的士，個老人家司機係到「舂下舂下」咁釣魚，我驚到立即叫佢泊埋一邊停車，佢唔肯，仲大大聲答我：「我無瞓覺！我有老花（眼鏡），望近嘢要低頭，所以先中下中下！」😵😵😵佢講完我仲驚🙈🙈🙈大佬我照俾錢，唔該你立刻停車！

•我試過喺Singapore（新加坡）坐凌晨機，半夜三更去機場返香港，嗰的士司機都大年紀，見佢又係好似想瞌著，雖然半夜一條直路冇Traffic（車輛），但係都驚佢會撞上壆，見佢直線揸車會踩到隔離中線，跟住我就勁大聲講嘢，等佢醒返個人。尤其是半夜三更，嗰啲年紀大又唔夠瞓，唔夠精神就唔好再揸的士，莫講話日間，人命緊要。

•我之前試過仲恐怖，同老豆上咗架的士，由沙田去荃灣，開車唔夠1分鐘，見個老司機係咁（戚）又 （檸）個頭，架車踏住兩條行車線。我喺倒後鏡望到佢，塊面係不受控咁抽搐眨眼。我捉實老豆隻手好驚，點知一出隧道，佢開始垂低頭瞇眼！我即刻大聲同老豆講今日天氣好好呀！司機即刻醒番抬高頭，我就係咁講嘢，直至落咗天橋過咗交通燈，即刻話要提早落車。

資料來源：__dannx__＠Threads

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