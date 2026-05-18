$1銀都有假！？ 港女買餸找錢疑收到假硬幣 磨砂面仲有一樣超明顯特徵｜Juicy叮

$1銀都有假！？一名女子買餸找錢懷疑收到假硬幣。這枚疑似假一蚊，不但磨砂面，且還有一超明顯特徵，一看便發現。詳情見下圖及下文：

$1銀都有假！？ 港女買餸找錢疑收到假硬幣 磨砂面仲有一樣超明顯特徵逐張睇↓↓↓↓

樓主：側邊係光滑

樓主昨天（17日）在社交平台Threads以「香港🇭🇰」為題上載對比圖發帖，留言指「原來一蚊都可以係假🤣。嗰日買完餸收到兩個一蚊，今日睇返原來有一個係假」。

樓主細心地指出，「左邊嗰個係真，右邊嗰個好似磨砂面，啲細節唔清楚同埋側邊係光滑！！！ 🤣🤣🤣大家留意下自己有冇？？XD（大笑）」。

樓主在回應欄感嘆，「究竟要幾多個一蚊先可以賺大錢」。有網民查問「佢哋嘅重量係咪有分別呢？」，樓主回應指「爭0.1-0.2g」。而疑似假硬上的出產年份為「2017」年。

不少網民對「一蚊都有假」感到不可思議，有人直斥「一蚊都呃」。部分網民發揮想像力，猜測這枚硬幣變成「磨砂面」的原因，如「有可能只係有人貪玩磨」、「我覺得似係洗衣機入面撈翻岀嚟嘅😑」。有人更笑言這是「稀有品種，可能仲貴啲添🤭」。

網民：兩個一蚊黐埋扮五蚊

事件引出其他疑似個案，有人留言「一蚊可以係假。五蚊都可以，兩個一蚊黐埋一齊扮五蚊都收過」、「記得細個嗰陣有次買嘢，都收過咁嘅10蚊，輕好多，個表面磨砂質感紋路同呢個一模一樣，啲字粗糙到好模糊」。

有網民則上載二元硬幣相片留言附和，表示自己也遇到類似情況，令事主驚訝回問：「？！？！ 兩蚊都有呀，側邊係咪光滑㗎，但係你嗰個好似多啲細節，我嗰朵花矇好多」。

10年前已流出市面

樓主接著在回應欄補充「新聞有話呢個係假㗎！！ XD原來10年前已經有」。

有網民附和，指「2017年時都收到過，原來而家仲存在市面上！果然大家都好少仔細檢查神沙」。樓主回應時進一步自爆「平時真係冇留意！ 今日買油麥菜12蚊斤， 諗住俾兩個一蚊嗰陣時先發覺有一個唔同！ 🤣🤣 即刻留返」。

10年前報道：造工馬虎表面粗糙

早於10年前，類似的疑似假一元硬幣已流出市面，2016年時的報道指，假硬幣重量及外觀都跟真的有很大分别，相中見到，假硬幣造工馬虎，表面粗糙、凹凸不平，真硬幣表面相對平滑。假硬幣的邊框異常凸起，「壹圓」、「1」、「One Dollar」、「HONG KONG」等字樣邊沿模糊不清。而背面的紫荊花圖案紋路欠缺細節，不及真硬幣來得細緻。

而2015年年中，亦有市民曾收到懷疑假一元硬幣，與2016年流出的假硬幣特徵相似。但硬幣上的出產年份則為「1997」年，而且假硬幣的側面相當圓滑，並無任何直條坑紋。

根據金管局「香港硬幣的防偽特徵」，1元及5角硬幣的邊緣刻有簡單的細密槽。

資料來源：candiexbliss＠Threads

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