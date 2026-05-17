僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮

有僱主大呻聘請了一位像來香港旅行的「公主病」外傭，不但在露天擔遮晾衫，且潤手霜搽唔停，惡行罄竹難書。由於對方斷約離開，為幫其他僱主避雷，早前在網上公開資料公審，順道一洩心頭之憤。詳情見下圖及下文：

擔遮晾衫潤手霜搽唔停 僱主怒斥斷約「公主病」外傭：好似過嚟旅行咁逐張睇↓↓↓↓

工作3個月後斷約離開

樓主早前在社交平台facebook群組「聘請工人姐姐關注組」上載相片發帖，留言公審一名斷約離開有「公主病」的外傭。樓主交代事件來龍去脈，提到涉事外傭工作3個月後，於4月30日斷約離開。

樓主指外傭是「自行遞信去入境處辭職沒有通知僱主，明顯有人教！應該已經搵到新僱主！」，並在帖文力數罪狀——

樓主力數罪狀

•此人在我家工作幾天已經戴耳機工作！又說工作期間要跟朋友外出吃飯！有要求我提供額外食物！到處睇周圍向屋苑其他姐姐講僱主壞話屈我們！話我哋要佢企喺度食飯，又話我哋冇提供足夠食物俾佢令佢冇嘢食！又話我哋唔提供Wi-Fi俾佢！

•此人做家務是經常要坐！濕完手後一定會搽hand cream（潤手霜）！不能曬，工作期間要開雨傘和戴帽！此人非常沒有危機和安全意識！接小朋友期間有不認識的外傭姐姐叫她俾錢買嘢食，她即時俾錢陌生姐姐買東西吃！和僱主外出工作會跟其他外傭姐姐傾偈，然後跟人哋離開！

•此人非常沒有愛心，甚至疏忽照顧兒童完全不能把小朋友交給她！她完全不理會小朋友，小朋友企在窗邊，她只在遠處觀看！小朋友自己衝落樓下險些造成意外，樓下會有車經過的！她也只站在門口看著小朋友自己衝落樓下！之後甚麼事情都不會通知僱主！永遠只會跟我說我眼睛在看😡小朋友外出玩耍時她不願意跟著他們！還有她非常不願意和僱主溝通，經常黑面，小朋友也不喜歡她！她非常多問題....希望新僱主睇到呢個訊息。

樓主：並非本地完約姐姐

樓主在回應網民時補充，涉事外傭並非「本地完約姐姐」，是「海外㗎！不過佢鍾意周圍去。佢第一日嚟香港就問我生日去海洋公園係咪免費？跟住每逢放假都會周圍去玩，太快學壞！真係好似過嚟旅行咁」。

樓主接著繼續爆料：

•佢好識保養自己！搬少少嘢又話重。

•上次我同佢出去！佢仲行得快過我，要我跟住佢。

•真係公主嚟㗎！我都未見過人哋不停搽hand cream！

•佢臨走前都打咗俾個男人，唔知係咪嚟接佢！仲化晒妝刷牙，仲唔係有啲嘢。

•真係嚟Working holiday（工作假期）！上次同佢出街帶佢接放學，佢帶咗副黑超出去驚曬😓個個老師嗰啲望住佢！真係妹仔大過主人婆。

•初初你話帶佢出去！佢即刻除晒頭髮😅我見到都O咗嘴！叫你幫手湊小朋友唔係叫你出去相睇！跟住佢喺上面換衫又換勁耐搽晒底霜！仲要著貼身衫！跟住我真係同佢講返工期間湊小朋友唔好著貼身衫！你放假你自己慢慢著。

•請佢嗰陣話喺中東做過，一個人打理3層屋，諗住佢捱得苦啦！同埋佢自己有3個10幾歲嘅小朋友，諗住佢識湊小朋友啦！不過原來嗰3個小朋友完全唔係佢自己湊大！

•真係公主嚟㗎，依家夏天出去幫手送飯同接放學佢都著長袖驚曬又戴晒帽！總之要濕水嘅嘢就一定戴手套做！驚傷到自己隻手！就算濕完水都要搽hand cream！每一日食一粒維他命！做嘢一定要搵張凳坐喺度，就連摺衫都係要坐喺度。雖然唔係咩大件事，不過你見到佢咁樣做嘢呢會覺得佢根本就係一個公主。

網民自爆自家公主外傭奇事

看過樓主的「公主病」外傭故事後，不少網民感到似曾相識，自爆自家公主外傭的奇事：

•公主工人都係一嚟到，話陽光敏感，太曬唔可以晾衫，又話洗手液敏感，手套又敏感，不能晚上沖涼因低血壓。

•我之前請過件極品話曬所以唔出露台晾衫㗎，其實呢啲咁嘅垃圾，連本分都做唔掂憑乜加人工？又唔見紮鐵工人話怕曬擔遮做嘢。

•（我個外傭）都係咁，話曬太陽會頭暈，所以唔出露台晾衫，唔去洗車，我聽完都嚇到窒咗10秒，咁嘅垃圾仲好意思加人工，其實$5100都俾多。

•我都試過請過一個公主每晚都要敷面膜！成個行李箱都係高踭鞋性感裙，擺到明嚟香港玩，到香港第3日就同我講辭職啦，多謝我俾佢食俾佢住，包埋佢機票嚟香港旅行😂。

•咁似我嗰個嘅，又係驚曬黑，我都呆咗......跟住出街又係成個老細咁，自己行喺前面行得勁快，中要撳住手機行喺前面，我同小朋友特登行慢的，等佢自己行飽佢，之後咪樣衰衰發現我冇跟住佢，先攔返去後面。

•同你嗰個一樣，切生果切蒽摺衫都要坐喺度做，第一日帶大隻鑽石化行妝去揍放學，為咗買其他屋苑工人食物走失細路，搭車去買餸又打斧頭，再扮搭錯車去相反方向shopping（購物）自己嘢才返，最後俾我發現偷我啲衫化妝品，不斷喺我屋企selfie（自拍）。

資料來源：ExhilaratingTulip454＠facebook聘請工人姐姐關注組

相關閱讀：

印傭版灰姑娘 廿歲女來港體驗人生 辭職回鄉嫁飛機師 網民：唔好睇小姐姐

港媽爆被菲傭騙了5年？「我們只是她計劃中的一環！」待如家人送金飾結果竟是...

想嫁港人？外傭向僱主14歲囝囝表白 港爸揭兒子咁回應 網民籲即炒：太危險了