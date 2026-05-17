一派東涌新公屋雋東邨 小朋友葵興上學 家長地盤外視察後心郁郁 網民：遲啲有地鐵站｜Juicy叮

位於東涌東填海區興建中新公屋雋東邨正在預派，近日有獲一派這條邨的家長到地盤外實地視察後心郁郁有意進駐區內。港鐵東涌綫延綫也正在興建中，有網民提醒這區「遲啲有地鐵站」。詳情見下圖及下文：

一派東涌新公屋雋東邨 小朋友葵興上學 家長地盤外視察後心郁郁 網民：遲啲有港鐵站逐張睇↓↓↓↓

雋東邨毗鄰翔東邨迎東邨 樓主因地鐵心動

樓主日前（14日）在社交平台facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載短片和相片發帖，留言指「剛收信第一派擴3雋東邨，請問住及交通方便嗎？小朋友在葵興上學。🙏🏻感謝各位意見（今日去了看一下環境及進度，要8，9月才可收樓）」。

雋東邨毗鄰翔東邨和迎東邨，從樓主上載的資料見到，雋東邨地盤已很具規模，一街之隔便是翔東邨。

有網民特別提到這區「遲啲有地鐵站」，樓主也稱「我比較在意這，所以有些心動😅」。

網民：辛苦幾年小朋友好快大

就小朋友在葵興上學的地點問題，有人鼓勵樓主「辛苦幾年、小朋友好快大」；不少網民更加以過來人身份分享經驗，指：

•好多跨區去讀書嘅學生，包括小朋友，即係細啲嘅三四年班都有嘅，其實我哋啱啱搬過去個幾月，都覺得係唔會想像中咁難囉，困難係有，少少辛苦嘅，但係我覺得冇乜問題。



•小朋友好快就會習慣，好似我3人派咗上水新樓，小朋友喺屯門讀小一。佢見到好鍾意間新屋，又鍾意讀緊嘅學校。佢話唔想轉校，咁唯有每日晨早起身返學。

•帶著小朋友直接去附近感受一下最重要！我去年派翔東，樓層方位都不錯，上樓看幾分鐘就決定要了，有得住新屋已覺得滿足，現在住了幾個月很滿意沒啥大問題，只是如果很早入住要稍微忍受一下裝修聲音，畢竟整棟樓都在裝修！

鄰居也是有2個孩子，說之前來看一眼小孩都立刻決定說要住這（他們上一派是非常舊樓）！當然肯定有很多然說搭車遠、車費貴、菜貴等問題，就自己衡量囉，租金還是比市區公屋便宜許多的！！

樓主：新樓可以考慮

因應是新樓，有網民繼續力挺樓主接受一派，指「新樓可以考慮」、「新樓梗係要，東涌E車多到去全港邊度都得」、「你去過就會一定超鍾意❤️只係呢3年未有地鐵站。第時有，去邊度都方便，呢度有居屋又有私樓， 地方超舒服」。

還有人大力游說「梗係要啦， 新樓一派都要咗，又近地鐵站，又有巴士總站， 越來越多車又方便，食肆陸續咁開， 以前迎東都捱咗9年，依家根本上已經好好了👍👍」。

網民提醒：小朋友葵興返學唔方便

不過亦有人鄭重提醒「小朋友返學唔方便，新樓好多問題未知素，遇打風落雨就更煩，真係要三思」、「除非轉校喺附近，唔係就諗清楚，自己搵日搭車去下，再去學校，就清楚晒時間行程，仲要搵日落雨天試」。有人更加乾脆建議「如果要東涌，咁就要轉校去東涌就方便」。

港鐵東涌綫延綫2029年竣工

港鐵東涌綫延綫於2023年5月動工，項目預計於2029年竣工。東涌綫延綫項目包括兩部分，分別為東涌東站和東涌西站。東涌東站設於現有欣澳站及東涌站之間的東涌東填海區。

港鐵東涌綫延綫官網：https://mtrtungchunglineextension.hk/

資料來源：Ty Yeung＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

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