港鐵金鐘站怪大叔劈腿拉筋 電梯上玩驚險金雞獨立 網民鬧爆：碌落去累街坊｜Juicy叮

一名怪大叔在港鐵金鐘站乘搭扶手電梯時，離奇阻塞通道劈腿拉筋，無視衛生把腳擱於扶手上驚險大玩金雞獨立。網民鬧爆舉動無品又危險，擔心「碌落去累街坊」。詳情見下圖及下文：

港鐵金鐘站怪大叔劈腿拉筋 電梯上玩驚險金雞獨立 網民鬧爆：碌落去累街坊逐張睇↓↓↓↓

樓主：整完左邊整右邊

樓主早前（12日）在社交平台Threads以「港鐵日常」為題上載攝於金鐘站的相片發帖，留言指「呢位阿叔想點呢？整完左邊，整右邊，都被人瞪咗幾轉，仲係咁....」。

相中孭著大背囊的大叔在扶手電梯上，左右腳輪流開弓，一隻腳擱於扶手上，一隻腳驚險金雞獨立。

網民怒斥大叔的惡行，尤其擔心發生意外，直接指「唔好害人」、「條友好冇品得佢一個人用咩」、「拉筋就搵個適合嘅地方啦」、「反社會人格。偏係唔俾你行電梯」、「最唔鍾意哩啲『拉筋人』 ，隻腳放喺欄杆上，其他人唔使用啦，哩個仲係特別衰」。

網民：好驚佢失平衡

有人擔心「好驚佢會失去平衡😄😄」、「一陣間chok一chok就跌死😬」、「佢一失足碌落去，前面啲人多得佢唔少」。

有網民謹慎地提醒「遠離佢兩點，驚佢一跌低就後面的人都會有危險」，樓主也回應指「係喎，佢一跌，後面跨唔過都有危險😵‍💫」。在回應「可唔可以唔好咁黐線呀，一陣唔小心碌咗落去累街坊呀」時，樓主表示「同樣擔心，但阿叔好似未驚過」。

樓主：成程有幾個人叫佢借借

樓主在回應欄進一步補充：

•「如果腳軟碌落去，下面班人多得佢唔少」；

•「金鐘條長自動電梯，成程已經有幾個人叫佢借借，再bear住佢，借完又放返隻腳上去。。。我驚我過完佢頭，佢失平衡我就gg（完蛋了）」。

資料來源：gwenzai＠Threads

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