夜歸女中環慘上黑的 司機博大霧賤招連橫劏客 收$500離譜變$50 一來一回騙成千銀｜Juicy叮

一名夜歸女子日前在中環截乘的士回家，卻被懷疑被博大霧的司機使賤招連橫騙財，一來一回共失財4位數字。詳情見下圖及下文：

夜歸女中環慘上黑的 司機博大霧賤招連橫劏客 收$500離譜變$50 一來一回騙成千銀逐張睇↓↓↓↓

樓主：明明俾咗$500司機

樓主前天（14日）在社交平台Threads發帖，留言指「想講琴日喺中環上的士返屋企，我明明俾咗$500cash（現金）個司機，但佢冇開燈，然後遞返$50俾我話我俾咗張$50佢」。

樓主續指「我當時冇為意，以為佢講真，又payme（電子支付）咗佢。事後諗翻，佢嗰時連咪錶個數都可以呃我，$360話$390」。

樓主於是感慨「人生第一次俾的士司機呃錢🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️」。樓主並在回應欄盤點是次損失，稱「真，佢賺咗成千蚊」，並作事後檢討，認為當時「應該叫佢開燈😭」。

網民：下次講多句俾500蚊紙你

回應的網民都替樓主不值，有人直斥涉事的士為「黑的」，並提醒「小心，愈來愈多博大霧」。

還是有精明的網民教路預防，「下次叫佢印過張單，起碼對埋數先落車，唔好蝕」、「下次俾500元嗰陣講多句俾500蚊紙你，少好多麻煩」。

網民自爆經歷：3張$100變兩張

有網民順道自爆類似經歷，指「我試過有個好老阿伯（的士司機），我坐咗$290，我俾$300唔使找，落完車響咹叫我，同我講話我俾得$200，我話我一定係俾3張$100之後佢就扮慘，見佢70歲似上當自己唔好彩，而家諗返佢應該係慣犯」。

資料來源：minghuen_s＠Threads

相關閱讀：

蠱惑的士司機以一手法疑找少$100 乘客落車不足30秒即發現追唔返 自責：真係蠢咗

車資$37.4乘客俾$40 一句說話惹免找誤會 醒目的士司機咁樣化解

蝦細路找少10大元 的士司機6字無賴對白 辣㷫港媽網上公審 網民提一絕妙解決辦法