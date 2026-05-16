背囊友拉巨型垃圾桶搭港鐵 觀塘綫誇張任我行 網民震撼反問：可能係行李箱？｜Juicy叮

一名背囊友拉著一個有兩個轆的綠色巨型垃圾桶乘搭港鐵，在觀塘綫誇張任我行的畫面震撼網民，在各人張嘴驚訝還來不及閉口的時候，有人卻精警地反問：「可能係行李箱？」，拋下了一顆更震驚的震撼彈。詳情見下圖及下文：

背囊友拉巨型垃圾桶搭港鐵 觀塘綫誇張任我行 網民震撼反問：可能係行李箱？逐張睇↓↓↓↓

樓主：咁大個垃圾桶都可以入閘

樓主早前（12日）在社交平台Threads以「MTR」為題上載相片發帖，留言指「乜而家咁大個垃圾桶都可以入閘嘅咩？」。

相中見到車廂椅子坐滿人，不少乘客站著，但載有巨型垃圾桶的一卡，人流卻較隔鄰車卡疏落，垃圾桶附近的乘客也神態自若。從車廂的閃燈路綫圖隱若可見，列車正在觀塘綫的樂富駛往黃大仙站。

樓主強調：真係地鐵站影

有網民對畫面半信半疑，問「堅定流㗎？」。樓主在回應欄補充時強調「地鐵站影的沒有AI（人工智能）」、「真係地鐵站影」。

有網民則感慨「可以順利入閘先厲害！」；有人笑言「拖隻牛搭都得吖！🐽」、「就嚟四塊半（棺材）都入得」。

撞款「綠綠賞」廚餘箱

細看相片，巨型垃圾桶也彼為新淨，有網民嘗試替背囊友代言：「唔好意思，淘（網購）咗架買餸車但又冇睇尺寸所以買大咗」。

有心水清的網民則指這個巨型垃圾桶與紫色的「綠綠賞」廚餘箱撞款，還有人精警地拋下一句震撼彈——「有冇諗過可能係行李箱？」。

資料來源：st2570＠Threads

港鐵附例

根據《香港鐵路附例》，乘客攜帶禁止攜帶的行李等可被罰款2000元。

根據《香港鐵路附例》，「運載行李」的「一般條件」，市區綫行李體積的限制：除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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