黑衣「伸手黨」元朗幼稚園外討奶粉錢 港媽煩爆：每日問4次問咗成個星期 大叔一肢體動作助街坊解困｜Juicy叮

一名黑衣「伸手黨」騙徒懷疑連日在元朗一幼稚園外，頻繁地向路人討奶粉錢。有港媽為此煩爆，大呻「每日問4次，問咗成個星期」。而一位正義的大叔，憑一肢體動作幫助街坊解困，免受騙徒欺騙，成功保著荷包。詳情見下圖及下文：

黑衣「伸手黨」元朗幼稚園外討奶粉錢 港媽煩爆：每日問4次問咗成個星期 大叔一肢體動作助街坊解困逐張睇↓↓↓↓

樓主：問我可唔可以俾錢佢買奶粉

樓主前天（14日）在社交平台Threads以「元朗伸手黨」為題上載短片發帖，留言指呢個人日日在「幼稚園門口盤旋，用啲唔鹹唔淡嘅廣東話係咁問人哋可唔可以幫幫佢」。

樓主續指「上次問咗咩事啦，問我可唔可以俾錢佢買奶粉喎，當然我冇俾佢啦。都話咗佢好幾次，你問咗我好多次，每日俾佢問4次，問咗成個星期 」。

樓主及後在回應欄補充，「俾佢問咗成個星期，每日4次，好似食藥咁」、「我已經話過佢幾次，啱啱先問完都冇1分鐘，我送完小朋友返學行返出嚟又問」、「今日（15日）無見到佢，係咪被人拉？」。

黑衣男一度以手遮臉

片中的黑衣男子行經一幼稚園外，當時有一批家長在校門外等候接放學。樓主拍片並追問「你呢，日日係咁問人借錢呢，唔係咁好喎。吓！係咁問人哋攞錢」，黑衣男一度下意識地以手遮臉，隨口答了一句話便快步離開。

街坊認出大爆各款「伸手」故事

帖文一出，不少街坊都認出這位「伸手黨」，留言指「啱啱都問咗我😂😂」、「半個鐘前被佢問完」、「琴晚都見到佢，好險」、「實時14/5，7:45 citi bank附近」、「晚上都見啦，大馬路恒生附近」、「呢條友之前喺千色嗰頭都係咁問人拎錢」、「姐姐我支持你，我都成日見到呢個人問人借錢」。

街坊網民並大爆與「伸手黨」交手的不同「伸手」故事——

•佢琴晚問我可唔可以幫佢，我啋佢都有味。

•我嗰朝都見到佢，佢連街邊停車嘅人都唔放過😑。

•佢啱啱都有問我，我見到有個揸馬經阿伯Ｘ走咗佢…

•呢條友上次搭巴士（已上車）問人攞錢俾車費，攞到錢就出返巴士。

•我尋晚凌晨1點幾放🐶～佢問我有冇100蚊 ～前後今日已經問我第3次～

•好彩睇到呢個post（帖文），啱啱喺巴士站見到佢！佢一講唔該我就走。

•尋晚收工8點幾喺大馬路近勝利牛丸外遇到佢，都係問可唔可以俾少少錢佢。

•頭先大棠道輕鐵站等緊過馬路，佢都走埋嚟問可唔可以幫下手⋯答佢：唔會幫你，走開。

•上次零晨4點等緊巴士返工，都遇過佢一次，佢問我可唔可以俾幾蚊佢坐車，我答佢我連八達通都無🤫。

•前晚同老公經過，佢喺幼稚園跟到我哋去惠康門口，見我哋入咗去惠康佢就行咗去第二度，點知買完嘢出嚟又見到佢，佢就問可唔可以幫個忙。我老公兇佢佢先話唔好意思，之後見佢又走去問第二個…

網民：叔叔揮手叫我哋唔好理佢

有網民特別提到「嘩，早兩日佢都有走埋問我可唔可以幫下佢，好彩我無理佢😂」、「一開始我都諗緊佢係咪有啲咩要幫，然後我見前面個叔叔係咁望住我哋揮手叫我哋唔好理佢，所以就冇理到😂😂」。

另有好心網民提醒「其實哩啲人。你最好就唔好理佢，佢日日都係咁問人，精神多少有啲問題，你更加唔好追住嚟影，如果佢突然發癲打你。到最後受傷嗰個只會係你，所以影咗就走，小心啲，你自身安全最重要！」。

資料來源：pakyiu1221＠Threads

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