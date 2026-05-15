港鐵扶手電梯攝位算唔算打尖？ 網民激辯結果兩極 乘客自爆對付「攝石人」妙法｜Juicy叮

扶手電梯的搭乘禮儀，一直是港人日常生活中一個被熱議卻又模糊不清的「潛規則」。社交平台Threads近日一則帖文，便直接拋出這個不少人的心底疑問——「排扶手電梯喺側邊攝入去算唔算打尖？」，瞬間引發網民對「攝位」行為的激辯。雖然最終意見兩極，也有乘客趁機自爆對付「攝石人」的妙法。詳情見下圖及下文：

港鐵扶手電梯攝位算唔算打尖？ 網民激辯結果兩極 乘客自爆對付「攝石人」妙法逐張睇↓↓↓↓

樓主：攝入去算唔算打尖？

樓主昨天（14日）在社交平台Threads上載港鐵站內扶手電梯人迫人的相片發帖，留言指「排扶手電梯喺側邊攝入去算唔算打尖？」。

網民：勁討厭攝位

認為是「打尖」的一派網民直指「超憎」、「勁討厭」，有人明確地指「我覺得算（打尖）㗎，雖然無地線，但都算係無形的norms（規範）吧。日本台灣都唔會咁樣攝入去」。

這位網民還自爆對付「攝石人」妙法——「最乞人憎係準備踩上去，先有人攝入嚟右邊企，我一定唔啲讓，黐實啲前面行」。

也有人附和提出同類的阻截方法——「我而家會用手踭同鞋擋！唔俾佢地插隊」、「最憎嗰啲行左邊想攝入嚟右邊嘅攝石人！通常我feel（感）到佢想攝入嚟我就貼近前面果個人唔俾佢攝😆」。

網民：排到2046都未到

有網民親身經歷了「正路排隊」卻被「攝位」，結果「排到2046都未行到去條電梯度」的困境。

甚至有人自爆「無辜」被指責：「我試過俾人話。明明跟住前面慢慢行行行到電梯前U turn（轉身），其實未排到U turn已經有下一班車到。突然後面個阿姐話我插隊。我都唔知由邊度開始排先唔叫插隊」。

網民指「攝位」情有可原

不過，認為非「打尖」的一派網民則從實際操作和效率角度出發，指「攝位」情有可原，並指香港「幾十年前都係咁」。當中有人表示「落車啲人四面八方咁嚟㗎喎，點排🤣🤣🤣」。

還有網民從車站設計角度理解：「當然唔算啦！人哋落車個車門位喺電梯口側邊開，唔通佢要兜去人哋嗰個車門出口再排過？」。有網民則提出效率論：「唔算，因為後面行上去本身要時間，近電梯本身應可先上」。還有人反問：「咁唔通行去龍尾排隊咩？」，暗示要求所有人都從隊伍末端排起不切實際。

網民：港人特有「默契」

更有網民指出，這是一種香港人特有的「默契」：「唔算打尖因為香港人都有默契，通常都係1212咁樣慢慢跟住尖上位上電梯😀🙏~（因為個個都係咁轉地鐵太多人）真香港人都係默契😀🙏」；而另一網民「梅花間竹都OK」的說法也反映了對交替上電梯的接受。

還有人提到「睇下邊個位攝」的觀點，這點明了「攝位」時機的重要性：「落車冇耐就卡拉卡拉咁攝我ok，臨上電梯個一刻先攝唔ok」，並指出「但呢啲九成人唔會出聲，會由佢」。

資料來源：hckittt＠Threads

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