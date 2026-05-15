急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮

一名男童早前在藍田等候校巴期間，因校巴延遲誤以為被遺棄，在街頭無助落淚。幸獲一位「好人先生」即時伸出援手，留下200元作搭的士之用。這份陌生人突如其來的暖意，讓男童一家大受感動，寫下感謝卡，急切希望尋回這位無名英雄，親自道謝並歸還款項。詳情見下圖及下文：

急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜逐張睇↓↓↓↓

樓主：尋人.好人先生

樓主早前（日）在社交平台Threads以「藍田」為題上載相片發帖，留言指「【尋人.好人先生】」。

這位港媽樓主表示：「話說早兩日（5/12），犬兒喺樓下等校巴嘅時候，校巴因為交通問題遲咗，而傻豬豬嘅佢又唔知道，以為校巴已經走咗冇等佢，嚇到企喺度喊……」

樓主接著稱：「喺呢個時候，有一位好人姨姨上前問佢咩事，之後又有一位好人先生過嚟關心佢。了解咗發生咩事之後，好人先生就交低咗200蚊俾犬兒、等佢可以自己搭的士返學，跟住就匆忙上車走咗」。

樓主講出後續：「當然，校巴只係因為交通問題而遲咗少少，喺好人先生揚長而去無耐，犬兒已經順利上咗校巴」。

樓主誠懇地稱「好想搵返呢一位好心人，還返200蚊俾你之餘，親口多謝你m(_ _)m。而家呢個世代騙子橫行，好心人已經買少見少。真係好感激你！」。

以心代零畫兩張愛心鈔票

樓主上載感謝卡相片，內容是她與犬兒一同以英文書寫，當中的下款，小朋友以Helpless kid（無助的小孩）自稱，上款是Dear Mr. Kind heart（親愛的好人先生），卡內寫有「Thank you! You made day.」（謝謝！你讓我今天很開心。），並以心代零，畫了兩張充滿愛心的鈔票。

樓主則在卡內的左下方補充：「Message from the mom: Thank you so so much for your help! My silly boy managed to get on the school bus right after you left. He was so lucky to have your there!（媽媽留言：非常感謝你的幫忙！你剛走，我那傻兒子就乖乖地坐上了校車。他真幸運有在！）」。

網民：俠骨柔情

網民對這位「好人先生」大加表揚，讚「真係好man（男人），俠骨柔情」；也讚「樓主好有家教👍🏼👍🏼」。有網民則估計「我直覺嗰位好人先生就算見到呢個po（帖文）都未必想要返個$200 ，因為呢類慷慨俠士通常都唔想領功，佢會叫你捐咗佢，所以如果最後真係搵唔到人，你捐咗佢，好人先生應該一樣會好開心」。

樓主回應指「我都有咁嘅打算，不過最希望係搵到佢。就算佢唔肯收，都至少俾佢知道，小朋友安全無恙、同埋我哋多謝佢嘅心情🙏🏻」。

樓主：有諗過好唔好印傳單

樓主也在回應欄補充「我有諗過好唔好print（印）啲傳單，派去附近幾棟大廈嘅信箱，希望可以reach（接觸）到呢位好人先生…但又怕好似太aggressive（進取）？大家點睇嘅話都歡迎俾啲意見，先行謝過🙏🏻如果過咗一段時間，都真係未搵到好人先生，誠如其中一位留言嘅網友所講，我都會認真去搵一個信得過嘅機構加碼捐咗佢，希望受到幫助嘅我哋傳俾下一位，一直傳開去」。

針對事主在藍田區內尋人，有網民建議可以到去facebook的藍田group（群組）發帖可能更有效。

網民：好耐未聽過有人用犬兒稱呼兒子

另有網民關注另一重點——「好耐未聽過有人用犬兒稱呼自己的兒子👍👍」，樓主回應指「我個人比較懷舊🤣，希望自己keep（維持）住講，大家都會繼續一齊講～」。

還有人指「個下款好cute（可愛）Helpless kid😂😂😂😂，勁得意」，樓主回應稱「佢話唔想寫自己真名（personal security，個人私隱），跟住我有建議佢寫crying baby（哭泣BB），佢唔制🤣」。

資料來源：captainarashi＠Threads

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