Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯公巴士「AV痴漢」專揀少女播鹹片 大量受害女指證 家屬發長文求饒爆「驚人內情」反惹公憤｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:55 2026-05-14 HKT
發佈時間：13:55 2026-05-14 HKT

一名少女在社交平台上載影片，揭發一名男子在巴士上公然觀看不雅影片，更令人心寒的是，當時他身旁就坐著另一名女乘客，帖文引發極大迴響短短一日內已吸引逾115萬人次瀏覽，不少女受害者紛紛留言力證該男子是慣犯，亦曾身受其害，帖文最後更引出男子的家屬發文道歉道出原委。

屯公巴士「AV痴漢」專揀少女播鹹片 大量受害女指證 家屬發長文求饒爆「驚人內情」反惹公憤↓↓↓↓

根據樓主上載的影片，事發時巴士正駛近「屯門公路轉車站」，片中，涉事男子為一名配戴眼鏡、短髮、身穿灰色T恤、短褲及攜有一個彩色間條布袋及綠色背囊的中年男子。

屯門公路轉車站驚魂 少女直擊變態全程

他當時正坐在座位上，雙手橫持手機，專注地觀看影片，片中可以清晰看到手機正播放著涉及男女的色情影片，畫面相當不雅。

樓主事後驚魂未定，立即透過WhatsApp向家人申訴：「X我前面條友睇鹹片，仆佢個街」，可見其當時的震驚與無奈。

受害人紛紛現身 指證男子為慣犯

帖文一出，竟釣出大量有類似經歷的受害女網民，指證該男子是慣犯，出沒路線主要涉及屯門、沙田及火炭一帶的巴士線，特別是263號巴士線。

一名女網民表示，自己曾多次在早上乘坐263號巴士時遇見該男子，「佢會得登坐女仔隔離」，更稱對方會「轉埋個頭望住你睇下你咩樣」，甚至懷疑他假裝睡覺並「借啲意捱埋嚟」。

她更留意到，該男子會放大其他女性的相片觀看，她坦言：「之前以為係我太敏感淨係敢偷偷用自己igＸ…」，並上載了多張IG截圖作證，顯示她早已在私人帳號抱怨過該男子的行為。

受害者指活躍於屯門、沙田及火炭一帶巴士線

另一名女網民更上載了該男子的正面相片，相中的他身穿藍色外套，戴着口罩，閉目靠在椅背上。該網民怒斥：「呢條Ｘ樣慣犯嚟」，指自己曾三次在火炭乘搭巴士往沙田時遇到他。

她憶述，當時車廂「勁多位」，但該男子卻「特登坐我隔籬」，更「扮瞓覺挨落嚟」，嚇得她立即彈開。最恐怖的是，即使她特意坐在走廊位，該男子竟特地走過來要求進入內座，當她起讓開並走到其他座位時，「佢即刻擰轉頭望我坐邊」，行徑極其詭異。

此外，還有其他受害人提供更多線索，有網民稱在早上9時15分由屯門站開出的263號巴士遇過他，「專登坐女仔隔籬，就算有好多兩個人嘅空位」，而且會「係咁回頭望住你」。

她更指，有次該男子坐在她身旁，藉故提醒她扣好安全帶。另一位網民則表示，該男子甚至與她住在同一屋苑，「依家返屋企都擔驚受怕要見到佢」。

自稱家人網上致歉惹爭議

在一片熱議聲中，一名自稱是涉事男子家人的網民現身留言道歉，該網民以逾百字長文解釋男子的背景。

他誠懇地表示：「見到大家講咗咁多，我先知原來我屋企人做左呢啲咁嘅野，真係十分之抱歉，佢細個係讀特殊學校，唔係好正常，唔識分應該做同唔應該做，再加上母親三年前過身，更加無人監察佢嘅行為，同埋教導佢。」他承認這並非藉口，承諾會教導對方「以後盡量同同性坐」及注意公眾場合行為，並希望大家原諒。

該網民並有逐一在受害者的留言下，作出道歉：「唔好意思......我會叫佢以後注意自己嘅行為，對你造成傷害，唔好意思。」「對唔住，我會教導佢，抱歉造成影響。」「......我代佢向片主及你哋講聲對唔住，希望大家高抬貴手唔好再轉發，謝謝！

網民拒收貨：特殊唔係免死金牌

不過，這番道歉卻引發了網民兩極的反應，大部分網民對此並不買帳，認為不應以「特殊」作為擋箭牌，有網民毫不留情地嘲諷：「拉佢坐監就會正常返架啦，等入面啲大佬幫你教育下佢」，也有曾受滋擾的網民直斥：「騷擾到咁多人而家講對唔住，特殊大撚曬？知道會影響到人就咪放佢出街」。

有心水清的網民更指該男子的行徑充滿機心：「扮蠢啦！識得帶口罩驚被影到，識得揀單身容易女落手，根本知自己做緊乜！」指責他「特殊都識蝦人哋女仔」。

不少網民警告這位男子家人必須嚴肅處理，建議帶他去看精神科醫生，否則「放縱佢實有日出事」、「遲早犯風化案」，更有網民獻計：「係咪可以係佢手機set兒童模式」。

部分網民同情籲體諒

不過，亦有部分網民對家人的處境表示同情，有網民力撐家人：「如果樓主係講真，咁你都代屋企人出咗嚟道歉，真係唔明留言嗰啲人仲鬧乜」，並感嘆部分留言太過苛刻：「睇樓上成班就知，差在未俾把刀佢地，唔係佢地一見啲特殊人士就會斬佢地」。

但亦有網民客觀指出，教育子女並非單靠母親一人的責任，不應將已故的母親「拉出嚟消費」，並強調「白卡犯法都要坐監」。

來源：Threads＠wky.w2、ngachiii43、kkkaaaaa._、lailai.a

延伸閱讀：

銅鑼灣阿伯酒樓飲茶睇AV 老伴坐對面舉動成焦點 網民：大庭廣眾好失禮
 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
03:05
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
1小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
14小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
4小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
01:30
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
13小時前
利智、李連杰全家福絕密曝光 42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝 李連杰現身在美國出行需攙扶
利智、李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝  李連杰現身在美國出行需攙扶
影視圈
5小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
7小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
20小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
16小時前
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
新盤速遞
8小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
4小時前