屯公巴士「AV痴漢」專揀少女播鹹片 大量受害女指證 家屬發長文求饒爆「驚人內情」反惹公憤｜Juicy叮

一名少女在社交平台上載影片，揭發一名男子在巴士上公然觀看不雅影片，更令人心寒的是，當時他身旁就坐著另一名女乘客，帖文引發極大迴響短短一日內已吸引逾115萬人次瀏覽，不少女受害者紛紛留言力證該男子是慣犯，亦曾身受其害，帖文最後更引出男子的家屬發文道歉道出原委。

屯公巴士「AV痴漢」專揀少女播鹹片 大量受害女指證 家屬發長文求饒爆「驚人內情」反惹公憤↓↓↓↓

根據樓主上載的影片，事發時巴士正駛近「屯門公路轉車站」，片中，涉事男子為一名配戴眼鏡、短髮、身穿灰色T恤、短褲及攜有一個彩色間條布袋及綠色背囊的中年男子。

屯門公路轉車站驚魂 少女直擊變態全程

他當時正坐在座位上，雙手橫持手機，專注地觀看影片，片中可以清晰看到手機正播放著涉及男女的色情影片，畫面相當不雅。

樓主事後驚魂未定，立即透過WhatsApp向家人申訴：「X我前面條友睇鹹片，仆佢個街」，可見其當時的震驚與無奈。

受害人紛紛現身 指證男子為慣犯

帖文一出，竟釣出大量有類似經歷的受害女網民，指證該男子是慣犯，出沒路線主要涉及屯門、沙田及火炭一帶的巴士線，特別是263號巴士線。

一名女網民表示，自己曾多次在早上乘坐263號巴士時遇見該男子，「佢會得登坐女仔隔離」，更稱對方會「轉埋個頭望住你睇下你咩樣」，甚至懷疑他假裝睡覺並「借啲意捱埋嚟」。

她更留意到，該男子會放大其他女性的相片觀看，她坦言：「之前以為係我太敏感淨係敢偷偷用自己igＸ…」，並上載了多張IG截圖作證，顯示她早已在私人帳號抱怨過該男子的行為。

受害者指活躍於屯門、沙田及火炭一帶巴士線

另一名女網民更上載了該男子的正面相片，相中的他身穿藍色外套，戴着口罩，閉目靠在椅背上。該網民怒斥：「呢條Ｘ樣慣犯嚟」，指自己曾三次在火炭乘搭巴士往沙田時遇到他。

她憶述，當時車廂「勁多位」，但該男子卻「特登坐我隔籬」，更「扮瞓覺挨落嚟」，嚇得她立即彈開。最恐怖的是，即使她特意坐在走廊位，該男子竟特地走過來要求進入內座，當她起讓開並走到其他座位時，「佢即刻擰轉頭望我坐邊」，行徑極其詭異。

此外，還有其他受害人提供更多線索，有網民稱在早上9時15分由屯門站開出的263號巴士遇過他，「專登坐女仔隔籬，就算有好多兩個人嘅空位」，而且會「係咁回頭望住你」。

她更指，有次該男子坐在她身旁，藉故提醒她扣好安全帶。另一位網民則表示，該男子甚至與她住在同一屋苑，「依家返屋企都擔驚受怕要見到佢」。

自稱家人網上致歉惹爭議

在一片熱議聲中，一名自稱是涉事男子家人的網民現身留言道歉，該網民以逾百字長文解釋男子的背景。

他誠懇地表示：「見到大家講咗咁多，我先知原來我屋企人做左呢啲咁嘅野，真係十分之抱歉，佢細個係讀特殊學校，唔係好正常，唔識分應該做同唔應該做，再加上母親三年前過身，更加無人監察佢嘅行為，同埋教導佢。」他承認這並非藉口，承諾會教導對方「以後盡量同同性坐」及注意公眾場合行為，並希望大家原諒。

該網民並有逐一在受害者的留言下，作出道歉：「唔好意思......我會叫佢以後注意自己嘅行為，對你造成傷害，唔好意思。」「對唔住，我會教導佢，抱歉造成影響。」「......我代佢向片主及你哋講聲對唔住，希望大家高抬貴手唔好再轉發，謝謝！

網民拒收貨：特殊唔係免死金牌

不過，這番道歉卻引發了網民兩極的反應，大部分網民對此並不買帳，認為不應以「特殊」作為擋箭牌，有網民毫不留情地嘲諷：「拉佢坐監就會正常返架啦，等入面啲大佬幫你教育下佢」，也有曾受滋擾的網民直斥：「騷擾到咁多人而家講對唔住，特殊大撚曬？知道會影響到人就咪放佢出街」。

有心水清的網民更指該男子的行徑充滿機心：「扮蠢啦！識得帶口罩驚被影到，識得揀單身容易女落手，根本知自己做緊乜！」指責他「特殊都識蝦人哋女仔」。

不少網民警告這位男子家人必須嚴肅處理，建議帶他去看精神科醫生，否則「放縱佢實有日出事」、「遲早犯風化案」，更有網民獻計：「係咪可以係佢手機set兒童模式」。

部分網民同情籲體諒

不過，亦有部分網民對家人的處境表示同情，有網民力撐家人：「如果樓主係講真，咁你都代屋企人出咗嚟道歉，真係唔明留言嗰啲人仲鬧乜」，並感嘆部分留言太過苛刻：「睇樓上成班就知，差在未俾把刀佢地，唔係佢地一見啲特殊人士就會斬佢地」。

但亦有網民客觀指出，教育子女並非單靠母親一人的責任，不應將已故的母親「拉出嚟消費」，並強調「白卡犯法都要坐監」。

來源：Threads＠wky.w2、ngachiii43、kkkaaaaa._、lailai.a

延伸閱讀：

銅鑼灣阿伯酒樓飲茶睇AV 老伴坐對面舉動成焦點 網民：大庭廣眾好失禮

