極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？｜Juicy叮

有在港越南籍女生昨（12日）於網上發文大吐苦水，表示自己第一日到新公司做兼職，竟然遭遇令人難以置信的明目張膽歧視，她指，老闆的言語歧視針對其越南人身份，她已向平等機會委員會作出投訴。

《星島頭條》正就事件向平機會查詢。

極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？↓↓↓↓

這位女網民在帖文中無奈表示：「今日第一日返part-time，咩人都未見過，無X端端就俾個老細改花名叫我phò，因為佢知道我係越南人。」

面對這個突如其來的標籤，她坦言：「咁大個女第一次俾人咁直接歧視，真係好唔舒服同埋感覺被冒犯。」她更直言，千萬不要藉口說是語音輸入寫錯，更直斥：「我冇諗過2026年仲有人會咁樣講笑。」

根據樓主隨帖文上載的對話截圖可見，在該工作群組中，疑似老闆的對話框，直接向群組眾人宣告並以「phò」這個字眼來稱呼樓主，並要求兩名員工「幫我照顧下佢」。

「phò」＝「妓女」或「娼妓」 與「Phở」(越南河粉)大不同

「phò」是什麼意思？為何會令樓主感到受到嚴重侵犯？有心水清的網民及網上資料指出，這絕對不是我們平常吃的「越南河粉」（Phở，讀音帶向上升音），而是一個帶有向下沉音重音符的越南語貶義詞。在現代越南俚語中，「phò」意指「妓女」或「娼妓」，是一個極具侮辱性、用來羞辱女性的粗俗詞彙。

有網民指出荒謬之處：「話佢歧視佢又真係改你名歧視，話佢認真佢又真係打得出越南文！」暗示老闆特意打出帶有重音符的字眼，顯然不是單純的無心之失，這番言論點醒了許多人，這已不單純是職場上的「無禮貌」，而是涉及嚴重的職場性騷擾與種族歧視。

女事主：歧視就係歧視

事件曝光後，大批網民紛紛湧入留言區聲討該名老闆，直斥其行為「零尊」（毫無尊重），有網民設身處地反問：「有啲人講嘢真係唔帶腦，試下三唔識七叫日本人係壽司或者叫黑人係炸雞？」認為這種所謂的玩笑極度核突。有網民更慨嘆這反映了部分人的劣根性，直指某些香港人講說話的涼薄程度實在令人咋舌。

對於有網民試圖打圓場，留言稱「正面啲諗，佢唔係用ph'o' 已經好俾面」，樓主堅定地回應：「做人有時應該唔使咁正面...」她其後補充，如果對方只是叫她「阿邊個邊個」，她認為最多只是沒禮貌而不算歧視，但這次的針對性稱呼，毫無疑問「歧視就係歧視」。

「平機會咗了！」

面對這種肆無忌憚的職場欺凌，樓主選擇絕不妥協。許多網民強烈建議她不要放過對方：「同你又唔熟，熟都係咁話，勁唔尊重，建議平機會咪放過佢！」而樓主亦展現出極高的行動力，表示在「收到訊息第一下，我已經直接退咗group」，並且「直接quit咗了」。

最令網民大快人心的是，樓主更在留言區宣布了反擊進度：「平機會咗了！」意味著她已正式向平等機會委員會立案投訴。不少網民力撐她的決定，認為「平機會完就轉工，慢慢等佢食下啲官司，佢有排煩」。

來源：Threads

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